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前蘋果工程師建立監工系統　助企業遠端排除故障

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▲▼Instrumental。（圖／取自Instrumental官網）

▲Instrumental的系統可協助工程師遠端排除製造障礙。（圖／取自Instrumental官網）

記者王曉敏／綜合報導

多年來，美國消費電子企業的硬體工程師往往要頻繁前往中國大陸，以協助解決排解硬體製造上的問題，但隨著疫情爆發，國與國間的旅行變得愈加困難，暴露了這種模式的潛在風險。不過，一家由蘋果前員工成立的新創公司，未來有機會可以消除工程師需親赴工廠的需求。

據《路透》報導，由前蘋果工程師Anna-Katrina Shedletsky及Sam Weiss共同創立的新創公司「Instrumental」建立了一個系統，將為生產線配備相機，並使用人工智慧加以分析、監測，讓工程師可從平台控制生產過程，只要發現問題，工程師僅需登入系統即可，無須著急「登機」。

在產品開發的早期，可能會出現數百的問題，Shedletsky表示，為了解決這些問題，公司「會派遣大批人到世界各地，並期望他們隨機起飛，幸運地在適當的時機到達適當的地點並找到問題。」她指出，相較之下，相機及人工智慧可以即時準確地發現錯誤，如這裡缺一顆螺絲或那裏的彈簧彎曲等。

Instrumental的系統最初是為了更有效地識別缺陷所建立的，並已被熱成像攝像機製造商FLIR Systems等公司所採用。不過由於新冠肺炎疫情的爆發使中美兩國往來受限，Instrumental的系統引起愈來愈多關注。

Motorola的供應鏈高管Kevin Zurawski表示，像Motorola等公司多年來一直有在手機製造上使用Instrumental的系統，由於疫情的限制，「我們確實不得不更多地依賴它」。他指出，「能夠在6000英里外的我的辦公桌上監視製造進度，這一個了不起的工具。」

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