不滿被分手！輔大男衝世新求復合…警局旁「猛勒女友頸」　她嚇傻急呼救

▲蔡姓男子在李姓女子行經警局車道出入口時，竟伸手勒住她脖子，企圖限制她自由。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

就讀輔仁大學文學院3年級的蔡姓男子，因不滿世新大學李姓女友與他提分手，竟前去女方學校找她談判，過程中見李女對他不理不睬，激動的在警局車道旁以手臂拉扯、勾住女方脖子，嚇的李女即呼救。事後，蔡男被依強制罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

蔡男與李女原是男女朋友，李女2019年11月初提出分手後，蔡男為求復合，同月29日下午前往世新大學找李女談判，然而因李女表明不再與男方有所接觸，並起身前往捷運站，蔡男見她如此冷落，竟尾隨在李女後方，趁女方行經文山警分局車道出入口時，徒手拉扯、以手臂勒住她脖子，不讓李女離開。

李女當下嚇的大聲呼喊「救命！」怎料蔡男仍不願放手，一旁路人見情況危急趕緊報警，直到警方前來事情才終於落幕，而蔡男隨後速被依強制罪送辦。

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法庭上蔡男否認犯行，辯稱自己與李女交往期間對方雖常提分手，但他不曾答應，因此認為2人始終是情侶關係，李男強調，事發當天是怕李女情緒失控衝向馬路發生危險，才用雙手抱住她，並沒有用力或讓女方受傷，同時他也質疑，明明2人是情侶，怎能用「強制罪」辦理，強制罪應是用於雙方是利害關係相對人的情況。

李女反駁表示，2人交往期間蔡男經常情緒失控，他們11月初確實就已經分手，當時還大陣仗鬧到警局，雙方家長也都在場。而事發當天，蔡男從後方掐住她脖子時，害她一度無法呼吸，所幸員警趕緊出來制止，對方才終於鬆手。

台北地院審理時，員警出庭證稱，案發當下並無看到李女有失控要衝到馬路上的狀況，法官認為蔡男一路尾隨、緊追已危害到女方決定與自由，甚至造成她生活極大困擾，審結依強制罪判蔡男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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