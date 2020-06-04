台灣女性肺癌增加人數「比男性高2倍」　國健署揭關鍵因素！

圖文／鏡週刊

國健署日前公布2017年台灣癌症發生數據，癌症時鐘加快了16秒，平均每4分42秒有一人罹癌，且新發癌症人數較2016年多出將近6,000人，大腸癌則連續12年居10大癌症之首，其中增加最多的癌症為女性乳癌及大腸癌。

據國健署資料，2017年新發癌症人數為11萬1,684人，較2016年增加5,852人。2017年癌症發生年齡中位數仍維持在63歲，但部分癌別發生年齡中位數提早，如乳癌為55歲、口腔癌為57歲、食道癌為58歲及甲狀腺癌為50歲。

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2017年10大癌症發生人數（男女合計）依序為：大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，除了皮膚癌和胃癌順序互換，其餘排序不變。

以年齡標準化發生率來看，2017年每10萬人中有305.4人罹癌，較2016年增加8.7人；其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率，相較2016年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多的2種癌症。

比較男性及女性罹癌比率，發現男性在食道癌及口腔癌的發生率，分別為女性的14.2倍與10.7倍，差別可能與菸酒、嚼檳榔等習慣有關。

而女性除了乳癌及大腸癌患者大幅增加外，肺癌人數比前一年多出逾500人，幾乎是男性的2倍，國健署解釋，可能與廚房油煙、二手菸、空氣汙染、家族史及人口老化等因素有關。

國健署表示，因受到新冠肺炎疫情影響，民眾到院篩檢的次數與去年同期少了約2成，對此，國健署除了繼續鼓勵民眾篩檢外，也將與民間企業合作，增加執行率。



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