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鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光！卸任後曬「3.0書單」網狂推

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▲▼鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光！卸任後曬「3.0書單」網狂推（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

▲鄭麗君卸任後臉書首PO文，曬「麗君坊」小小書展3.0 被網友狂推。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

記者林育綾／綜合報導

鄭麗君卸任文化部長後首度在臉書公開PO文，昨（3）日曬書單，分享「麗君坊」小小書展3.0，除了推薦23本書，更曝光私房手寫的讀書筆記，不僅被點名的作家和出版社前來感謝，也有許多網友留言「永遠支持！」「麗君看的書我也要看！」

鄭麗君如今有更多餘裕能夠閱讀，她在卸任前也曾對媒體透露，最期待的就是之後能有時間好好散步、看書、寫作、看電影，因為過去工作忙碌，累積的片單和書單已經一大串。

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▲▼鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光！卸任後曬「3.0書單」網狂推（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

▲鄭麗君手寫「私房讀書筆記」曝光。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

昨（3）日也是她在520卸任之後首度於臉書發文，分享「麗君坊」小小書展3.0，總共23本書單包括散文、漫畫、社會科學等書，更曝光親筆手寫的讀書筆記，是她閱讀Erik Olin Wright《如何在二十一世紀反對資本主義》後寫下的筆記。網友看了也紛紛按讚留言「謝謝分享，很喜歡您的書單！」「麗君看的書我也要看！」

「麗君坊」小小書展3.0：

01. Louisa Lim，廖珮杏譯，《重返天安門：在失憶的人民共和國，追尋六四的歷史真相》（八旗文化）
02. 朱和之，《風神的玩笑：無鄉歌者江文也》（印刻）
03. 杜晉軒，《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》（台灣商務）
04. 陳昌遠，《工作記事》（逗點文創結社）
05. 游書珣，《大象班兒子，綿羊班女兒》（黑眼睛文化）
06. 潘小俠，《臺灣作家一百年》（讀冊文化）
07. 蔣亞妮，《我跟你說你不要跟別人說》（悅知文化）
08. 陳又津，《我媽的寶就是我：一個女兒寫下對母親的驕傲愛意》（悅知文化）
09. 周芬伶，《雨客與花客》（印刻）
10. 亞榮隆．薩可努，《山豬‧飛鼠‧撒可努﹝新版﹞：飛鼠大學招生囉！》（耶魯）
11. 咖哩東，《漫畫李梅樹：清水祖師廟緣起》（遠足文化）
12. 地理角團隊，《尋找台灣味：東南亞 x 台灣兩地的農業記事》（左岸文化）
13. 李筱涵，《貓蕨漫生掌紋》（有鹿文化）
14. 栗光，《潛水時不要講話》（麥田）
15. 劉靜娟，《驚驚袂著等：劉靜娟的台語時間》（玉山社）
16. 傅素春，《我想我吃冰淇淋會好》（松鼠文化）
17. 張貴興，《猴杯》（聯經）
18. 馬家輝，《鴛鴦六七四》（新經典文化）
19. 阿尼默，《小輓：阿尼默漫畫集》（大塊文化）
20. Manuel Castells，廖珮杏、劉維人譯，《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》（南方家園）
21. Alice Kaplan，江先聲譯，《尋找異鄉人：卡繆與一部文學經典的誕生》（大塊文化）
22. 高木直子，洪俞君、陳怡君譯，《媽媽的每一天：高木直子手忙腳亂日記》（大田）
23. Erik Olin Wright，陳信宏譯，《如何在二十一世紀反對資本主義》（春山）

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