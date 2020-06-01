新冠肺炎重創產業　宜蘭縣延長礁溪森林風呂溫泉護照至11月底

▲疫情重創產業，宜縣府助觀光，將5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情重創產業，宜縣府助觀光，將5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30，宜縣府表示，目前疫情趨緩，期待縣內產業可漸復甦，但宜蘭的觀光防疫措施並不鬆懈，落實「健康防疫、安全旅遊」之原則，宜蘭防疫觀光齊步走，遊客可放心到宜蘭觀光旅遊。

宜蘭縣政府於2019年為行銷宜蘭為溫泉縣，印製了礁溪森林風呂半年護照，配合「溫泉景點集章活動」，集滿「3處不同鄉鎮」溫泉景點（或溫泉標章店家）戳章即可兌換「礁溪森林風呂半年溫泉護照」1張，原定使用期限2019年12月1日至2020年5月31日。

宜縣府因應新冠肺炎疫情重創國內觀光產業，不僅外國遊客不能來，國旅團客也將近退光光，對觀光經濟造成重大的衝擊。為提振觀光產業士氣，於1日宣布延長「礁溪森林風呂半年溫泉護照」使用期限至2020年11月30日，期待藉由溫泉護照延長帶動週邊產業消費，促進觀光經濟成長。

▲▼5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30。（圖／記者游芳男攝，下同）

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