駕駛喝水輕忽！國5小貨車撞前車　無辜小廂車彈起重摔安全島

▲▼廂型車（左）遭後車的小貨車追撞後左偏猛撞分隔島，車頭向上立起（上圖）後重摔內側道上，畫面十分驚險。（圖／翻攝自《臉書宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國5北上48.7公里處，3日14時15分許，發生追撞驚險畫面，外側小貨車未煞車的撞前車，挨撞廂型車失控左偏猛撞分隔島，車頭90度彈起後重摔在內側道上，廂型車上逃過死劫且嚇死的一對夫妻，在好心的後車駕駛提供行車紀錄器畫面，才知橫禍由來。

3日14時15分許於國道5號北向48.7公里處，55歲謝男的自小貨原行駛於外線車，因喝水時未注意車前狀況，追撞前方73歲黃姓駕駛的廂型車，廂型車因突遭撞擊失控左偏，衝撞中央分隔島時，車頭直立彈起後重撞在內側道，畫面驚險萬分。

國九隊獲報後，調派頭城分隊巡邏車前往處理，事故車輛於14時58分拖離現場，恢復現場車道通行，這場車禍造成黃男及妻子胸部及手部擦挫傷，雙方駕駛酒測值均無酒精反應。國九隊調閱監視器調查確認謝男違規，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款，處罰謝男新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

謝男家人則是在臉書感謝好心的後車駕駛提供行車紀錄器畫面給警方說：「因為爸媽嚇到不知道事發經過」。網說：「嚇死人了」、「看到影片真的嚇到也氣到」、「後方小貨車是打瞌睡嗎？連踩煞車都沒有耶」。

▲廂型車家人在《臉書宜蘭知識＋》感謝好心的後車駕駛提供行車紀錄器畫面給警方。（圖／翻攝自《臉書宜蘭知識＋》）

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