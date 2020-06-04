稱亞裔聲援黑人是「死蠢」！美藉韓裔女模反遭同胞辱罵

▲美藉韓裔女模NickyPark說：亞裔聲援非裔美國人是「最愚蠢不過的事」。（圖／翻攝自推特@NickyPark)

國際中心／綜合報導

就在全美各地因「佛洛伊德之死」為非裔美國人發聲之際，美國韓裔女模NickyPark(니키 박)在周二(6月2日)卻發表了一番被認為是「政治不正確」的言論。

她聲稱：亞裔聲援非裔美國人是「最愚蠢不過的事」，因為就在不久前，許多非裔美國人還因為新冠疫情加入了霸凌亞裔的行列。而就在這次因白人警察虐殺非裔美國人所引起的騷亂中，許多亞裔也是「躺著也中槍」，他們的店鋪遭到黑人的打、砸、搶。NickyPark同時表示，所有的生命都是平等的，沒有哪個族群可以高於另一個族群。

在這個民眾情緒高昂支持非裔美國人的時刻，NickyPark的話讓不少人聽得十分刺耳，使她遭遇了大量的指責。很多網友隨便點進她的一則推文，二話不說就飆罵，有人威脅說：「你的職業生涯就要完了」。更有不少人專門挑在NickyPark工作中所拍的寫真照推文下，用相當下流和色情的字眼侮辱她。

▲NickyPark的推文。（圖／翻攝自推特@NickyPark)

最讓人意外的是，辱駡NickyPark的人裡，知名度最高、聲音最大、用詞也最髒的，不是黑人或者其他族群，而是另一位著名韓裔演員大衛․蘇(譯音，David So)。 他錄製了一段影片，大段大段地用「婊子」(Bitch)等侮辱字眼，對NickyPark的推文逐條進行辱駡。

大衛․蘇指NickyPark是在說謊，亞裔美國人的境遇並沒有她所說的那麼糟，因為「亞裔又沒被美國員警虐打」！他在影片裡還稱NickyPark是「又老又噁心的種族主義者」！ 在強調自己「亞裔美國人」的身份後，大衛․蘇喊話要她趕緊道歉，然後以「比中指」和一句髒話為自己的影片結尾。

在NickyPark的貼文下，只有零星的幾個亞裔支持她，而且往往話剛說完，就會被其他謾駡的評論一擁而上的淹沒。

▲大衛․蘇PO影片辱罵Nicky Park。（圖／翻攝自推特@NickyPark)