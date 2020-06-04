發佈黃色警戒！川普「不惜動用軍隊終結示威」：升級華府部隊防衛狀態

▲美國國防部2日上午發表「接近戰時警戒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆全美各州長期以來的種族矛盾、爭議！華盛頓特區內的示威活動從5月29日起，至今已進入到第6天，總統川普便曾在1日演說時表示，將不惜動用成千上萬軍隊終結暴力示威。而其實，美國國防部在川普演說後隔日，便悄悄將華府、維吉尼亞州、馬里蘭州的軍事部隊基地，升級至「部隊防護狀態」（Force Protection Condition）中的第2等級，CHARLIE級。

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國國防部2日上午7時30分起除了升級華府等3地的軍事部隊作戰態勢，更發出「接近戰時警戒」（Near-Wartime Alert）；不僅如此，川普1日更將哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard）轉歸為聯邦政府統轄，收走特區國民兵的管理權，而該日晚間，聯邦政府也指示周邊其他州的國民兵部隊前往哥倫比亞特區支援。

據悉，由美國國防部所制定的部隊防護狀態共分為5個等級，其中代表色為黃色的「CHARLIE級」預示著全球性的恐怖襲擊事件已經發生、或當地的恐怖襲擊活動及將發生，代表該軍事設施最可能受襲擊。

國民兵局長倫傑爾（Joseph Lengyel）表示，全國15州和華盛頓特區已部署國民警衛隊，且哥倫比亞特區等也動員2萬多名軍人和婦女，以維持秩序、和平，並保護生命財產與公共安全。

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