20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進「墓園」生活　重拾書本考上大學

▲阿富跟父親的住所周遭都是墳墓。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子年幼時家境富裕，但爸爸好賭輸光一切，家庭隨之崩解；他透過販毒賺進大把鈔票，但後來心念一轉，不願再躲黑暗處，想抬頭挺胸做人，毅然決然離開幫派，搬去「墳場」和落魄的爸爸同住，並修補親子關係，今年也成功考上知名大學社工系，他說，「想幫更多跟我一樣的人早日回頭」。

▲阿富跟父親住的環境相當特別，家門（鐵捲門）一開，映入眼簾的是眾人的墳墓。（圖／翻攝自Google map）

現年20歲的阿富（化名）目前在「未來咖啡廳」打工，待人友善還有些靦腆，他表示，在國小時，爸爸開了4間修車廠，媽媽在銀行上班，家境相當富裕，怎料父親染上賭癮，陸續把修車廠拿去貸款，千萬財富化為烏有，當保人的媽媽還要幫忙還債，最後婚姻也破裂。

阿富說，在國中前家境就變很差，到了高中又走偏，搬到堂口住並接觸毒品，會喝毒咖啡包跟拉K，還做起販毒的生意，有時也用話術進行「假投資真吸金」的詐騙，每個月的收入至少10幾萬起跳，快18歲時因為詐欺、持有毒品、吸食毒品等罪被抓進少觀所，認識了社工，讓他的人生觀有了變化。

▲阿富的爸爸受洗後，還買了鋼琴放在租屋處，時不時會彈奏聖歌。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿富表示，在少觀所的日子裡，父母都有來看我，已經很久沒跟他們見面了…心裡滿感動的，而社工持續的關心，也讓我想走回光明的道路，他說，「走黑暗路，就算年收入破百萬，但代價是沉痛的，尤其成年後會被判更重、被關更久，一切都不會比『自由』可貴」，因此離開少觀所後，就搬離了堂口，也不再接觸賭、毒。

阿富微笑說，後來得知媽媽搬回基隆的老家也交了男友，很慶幸她找到了伴，而年過50的爸爸則還是單身，靠過去的人脈牽線，做起賣車的生意，生活還過得去；阿富決定去跟爸爸同住，並修復親子關係。記者詢問，「爸爸住哪呢？」阿富笑說，「墳場裡。」

▲阿富跟爸爸關係修復，彼此擁抱。（圖／記者陳雕文翻攝）

經調查，阿富的爸爸所住之處，周遭圍了至少3座「墓園」，至於其住所曾經是座廟，後來神被請走，成了無用空間，阿富的爸爸以每個月1萬元的租金向房東承租，而房東也很妙，是一位獨居老人，就住在該屋的地下室。

阿富說，該屋的出入口是扇鐵捲門，每當門打開，映入眼簾的就是眾人的墳墓，是非常特別的人生體驗，而經過受洗的爸爸還買了鋼琴，時不時會彈奏一曲，聽眾除了房東，還有「祂們」…就在「各路兄弟」的加持之下，阿富成功考上兩間知名大學的社工系，即將開啟嶄新人生。

616少年夢工廠—孵化夢想的基地

▼保護官、社工一同幫阿富慶祝考上社工系「重生」。（圖／記者陳雕文翻攝）

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