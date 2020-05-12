　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進「墓園」生活　重拾書本考上大學

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼墓園。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲阿富跟父親的住所周遭都是墳墓。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子年幼時家境富裕，但爸爸好賭輸光一切，家庭隨之崩解；他透過販毒賺進大把鈔票，但後來心念一轉，不願再躲黑暗處，想抬頭挺胸做人，毅然決然離開幫派，搬去「墳場」和落魄的爸爸同住，並修補親子關係，今年也成功考上知名大學社工系，他說，「想幫更多跟我一樣的人早日回頭」。

▲▼墓園。（圖／翻攝自Google map）

▲阿富跟父親住的環境相當特別，家門（鐵捲門）一開，映入眼簾的是眾人的墳墓。（圖／翻攝自Google map）

現年20歲的阿富（化名）目前在「未來咖啡廳」打工，待人友善還有些靦腆，他表示，在國小時，爸爸開了4間修車廠，媽媽在銀行上班，家境相當富裕，怎料父親染上賭癮，陸續把修車廠拿去貸款，千萬財富化為烏有，當保人的媽媽還要幫忙還債，最後婚姻也破裂。

阿富說，在國中前家境就變很差，到了高中又走偏，搬到堂口住並接觸毒品，會喝毒咖啡包跟拉K，還做起販毒的生意，有時也用話術進行「假投資真吸金」的詐騙，每個月的收入至少10幾萬起跳，快18歲時因為詐欺、持有毒品、吸食毒品等罪被抓進少觀所，認識了社工，讓他的人生觀有了變化。

▲▼墓園。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲阿富的爸爸受洗後，還買了鋼琴放在租屋處，時不時會彈奏聖歌。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿富表示，在少觀所的日子裡，父母都有來看我，已經很久沒跟他們見面了…心裡滿感動的，而社工持續的關心，也讓我想走回光明的道路，他說，「走黑暗路，就算年收入破百萬，但代價是沉痛的，尤其成年後會被判更重、被關更久，一切都不會比『自由』可貴」，因此離開少觀所後，就搬離了堂口，也不再接觸賭、毒。

阿富微笑說，後來得知媽媽搬回基隆的老家也交了男友，很慶幸她找到了伴，而年過50的爸爸則還是單身，靠過去的人脈牽線，做起賣車的生意，生活還過得去；阿富決定去跟爸爸同住，並修復親子關係。記者詢問，「爸爸住哪呢？」阿富笑說，「墳場裡。」

▲▼墓園。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲阿富跟爸爸關係修復，彼此擁抱。（圖／記者陳雕文翻攝）

經調查，阿富的爸爸所住之處，周遭圍了至少3座「墓園」，至於其住所曾經是座廟，後來神被請走，成了無用空間，阿富的爸爸以每個月1萬元的租金向房東承租，而房東也很妙，是一位獨居老人，就住在該屋的地下室。

阿富說，該屋的出入口是扇鐵捲門，每當門打開，映入眼簾的就是眾人的墳墓，是非常特別的人生體驗，而經過受洗的爸爸還買了鋼琴，時不時會彈奏一曲，聽眾除了房東，還有「祂們」…就在「各路兄弟」的加持之下，阿富成功考上兩間知名大學的社工系，即將開啟嶄新人生。

616少年夢工廠—孵化夢想的基地

▼保護官、社工一同幫阿富慶祝考上社工系「重生」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼墓園。（圖／記者陳雕文翻攝）

修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢竟陰性..
快訊／南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺
夢到朋友先生出狀況...提醒後傻了！3年前神預言「費用全吻合
沒了羅志祥…《極限挑戰》開播網友喊：更差了！　2大原因觀眾跑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南阿嬤失蹤2天…「摔10樓高山坡」溪旁尋獲屍體　家人淚崩

快訊／南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺

20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進「墓園」生活　重拾書本考上大學

快訊／保七警夫妻吵架慘死「砍破動脈」　妻子10萬元交保

影／失控「一拳打爆」公所壓克力板！苗栗男不符紓困資格...暴怒原因曝光

國道1號大灣交流道逆向賓士攔到了！　原因竟然是…吃飽想睡

網路賭博集團衝一波「疫情宅經濟」狂拉客　違法還不忘..超前部署「順時中」　　　

獨／保七警慘死...妻哽咽曝始末「沒吵架」：是他過來抱我！　見鮮血狂湧嚇傻

國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分　紅斑馬傻眼！4公里後…賓士駕駛曝原因

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

「永遠是少女時代！」久違合體GG4EVA！　拿粉色棒棒糖唱《Kissing You》逼哭SONE

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

台南阿嬤失蹤2天…「摔10樓高山坡」溪旁尋獲屍體　家人淚崩

快訊／南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺

20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進「墓園」生活　重拾書本考上大學

快訊／保七警夫妻吵架慘死「砍破動脈」　妻子10萬元交保

影／失控「一拳打爆」公所壓克力板！苗栗男不符紓困資格...暴怒原因曝光

國道1號大灣交流道逆向賓士攔到了！　原因竟然是…吃飽想睡

網路賭博集團衝一波「疫情宅經濟」狂拉客　違法還不忘..超前部署「順時中」　　　

獨／保七警慘死...妻哽咽曝始末「沒吵架」：是他過來抱我！　見鮮血狂湧嚇傻

國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分　紅斑馬傻眼！4公里後…賓士駕駛曝原因

《咒怨》影集版還原40年前真實事件　「連環詛咒真相」比電影更可怕

中職／獅連續17場開轟破紀錄無用　10比17敗給猿

台南阿嬤失蹤2天…「摔10樓高山坡」溪旁尋獲屍體　家人淚崩

快訊／南港驚傳員警遇襲！　壓制「家暴男」遭辣椒水噴濺

20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢陰性母痛哭

桃園敬老金年發放26億　市議員牛煦庭建議訂發放總額天花板

向防疫人員致敬　桃園4景點即日起迄年底享免費入園

斷訊7天大逆轉！300人狂鼓掌「重啟連線」　里民大會曝抗議內幕

29年來首次！光陽宣布「不參加2020米蘭車展」新車仍照計畫走

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進「墓園」生活　重拾書本考上大學

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

即／選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

夫妻吵架！保七警員遭刺「大腿動脈」送醫不治

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

電話與妻訣別：我走了！他約20歲嫩男車上輕生

更多熱門

相關新聞

917公斤毒品銷毀　「7成來自這裡」

917公斤毒品銷毀　「7成來自這裡」

法務部調查局今天舉行年度全國查獲毒品公開銷毀儀式，總計銷毀經法院判決確定的一、二級毒品超過917公斤，約去年銷毀數量的6.5倍，其中超過7成是來自於海巡署在金門烏坵查獲的1800塊海洛因磚，都由調查局幹員全程武裝戒護運送到木柵焚化爐銷毀。

感謝喊出來～你的留言將登上北捷加油牆

感謝喊出來～你的留言將登上北捷加油牆

林燕祝說社工修理議員之風不可長！

林燕祝說社工修理議員之風不可長！

基隆男汽旅暴斃　死亡逾20小時

基隆男汽旅暴斃　死亡逾20小時

衰男撞上警車　秘密慘曝光

衰男撞上警車　秘密慘曝光

關鍵字：

墓園墳場咖啡包毒品K他命社工

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

再一發！家樂福「Switch+健身環」開賣時間曝光

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面