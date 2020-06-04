力挺「美國革命」！　歐巴馬：國家是建立在抗議之上　籲堅持和平示威

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統歐巴馬3日發表談話時，再度力挺「佛洛伊德之死」示威中的和平抗議者。他表示，美國是建立在抗議之上，「這個國家的每一次進步都是透過讓現狀變得『不舒服』所取得的。」

歐巴馬（Barack Obama）3日和明尼亞波利斯（Minneapolis）的抗議人士進行視訊會談時表示，在全美各地的示威活動中，只有很小一部分人採取了暴力手段，「那些一直在談論抗議的人請記住，這個國家是建立在抗議之上的，它被稱為美國革命。」他強調，應該感謝那些願意用和平秩序手段的人，「這個國家的每一次進步、每一次自由的擴大、每次內心深處理想的表達，都是透過讓現狀變得『不舒服』所取得的。」

歐巴馬呼籲，這些抗議民眾應該繼續抱持著希望，「我們以前也有過人們關注的時刻，但並不意味著所有的問題都會得到解決，所以不要氣餒，這是一場馬拉松而不是短跑，希望所有受到鼓舞、積極參與的年輕人都能堅持下去。」

歐巴馬1日譴責示威所引發的暴力行為，儘管大部分民眾和平表達訴求，卻有「一小部分人士」訴諸暴力，反而傷害了抗議活動想要幫助的族群，「我們不要替暴力找藉口、合理化或者參與其中」，也強調在抗議之餘，透過民主投票選出不同領導人，才能帶來真正的改變。

Former Pres. Barack Obama delivers message to young people of color during virtual town hall event: "I want you to know that you matter, I want you to know that your lives matter, that your dreams matter." https://t.co/dY78y4ZVly pic.twitter.com/oX20Z9FEbS — ABC News (@ABC) June 3, 2020

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