AV女優深田詠美開課！美照PO「什麼都可以教你」　網圍攻讓她求饒了

▲AV女優深田詠美。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

被影迷視為「明日花綺羅接班人」的AV女優深田詠美，整形後的轉變讓她受到廣大關注，她經常在社群平台和粉絲互動，推特上擁有93萬多個粉絲追蹤。近日深田詠美在推特發文「不論什麼都可以教你」，吸引大批網友提問；不過仔細一看，這些問題和她預想的不同，讓她哭笑不得再度發文表示「不是這樣的」。

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深田詠美近日在推特上傳一張照片，並在貼文寫下「不論什麼都可以教你」（なんでも教えてあげる），短短一句話就引來破萬粉絲留言點讚，沒想到底下網友提出的問題，並不是加油打氣或對照片的留言，而是各種專業知識分享，讓她招架不住。

▲深田詠美在推特發文，卻引來網友提問專業問題，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自推特）



通常在AV圈中「不論什麼都可以教你」多半帶有煽情的意味，不過深田詠美貼文底下卻留言各種「專業問題」，網友提問「汽車引擎裡的一束線斷掉了，請問妳知道這是什麼線嗎？」、「家裡狗狗喜歡咬人的習慣一直沒有改善，請問有什麼辦法嗎？」等，根本變成知識問答大會，更厲害的是問題下方真的有人解答。

深田詠美沒想到推文竟會這樣發展，隨後也發布一篇新的貼文「這裡不是知識+」、「不是…我不是這個意思啦」，字字間流露出滿滿的無奈，留言區神展開讓不少網友看了全都笑翻。

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