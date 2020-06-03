你落在哪？主計處公布「最新平均年收」圖　 台灣最多人領薪資數字公開

圖文／鏡週刊

主計處每年都會公布最新的台灣全年薪資，2日公布了2018年最新的完整薪資統計，而根據該項資料顯示，台灣整體的年收入平均是36萬元，接著逐漸地遞減。

主計處公布最新的資料，其中根據圖表顯示，台灣目前最多人擁有的年總薪資落在36萬元的區間，但該數字是最多人領到的年薪，而非平均薪資，主要是因「極端值」影響。

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受到「極端值」影響的意思即為，若一家公司有人年薪1,000萬元，但同時也有人年薪50萬元，這樣整除後，就無法代表是多數人所領的薪資；然而最多數人領到的薪水，也不見得是這家公司的平均薪水，而若高薪的人非常多，平均數字一定會拉高，因此無法完全代表平均數。

目前根據主計處目前最新資料是2018年的，該份資料綜合所得稅結合勞保、勞退、健保進行篩選，主要目標為受雇員工薪資。而除了這個之外，也會配合免稅之加班費與伙食費、納入自提退休金、校正財稅薪資資料、排出非薪資所得項目及參照薪資統計結果等因素校正資料。



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