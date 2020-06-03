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首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Vivo公司於6月1日正式公開的vivo X50系列，一口氣推出X50、X50 Pro、X50 Pro+三款，分別於6月6日、6月12日以及7月在中國大陸上市，中階機的售價鎖定在1.5萬元～2萬元區間。現在相關消息指出，該款手機預計將於下半年推出。

X50厚度大約7.49mm，重量173克，跟上一代比起來更薄（8.8 mm ）更輕（196克），採用高通S765G晶片，配備6.56吋打孔螢幕，支援螢幕指紋辨識、刷新率90Hz，有4顆主鏡頭，支援 20 倍數位變焦、4K 錄影，有三組麥克風，多了超級夜拍、連續追焦、影片虛化、影片留色等功能，電池量4200mAh，支援33W快充、藍芽5.1，拍攝規格如下：

4,800 萬畫素主鏡頭（光圈F1.6）
1,300 萬畫素人像鏡頭（光圈F2.48、等效焦距50mm）
800 萬畫素超廣角鏡頭（120 度超廣角、光圈F2.2）
500 萬畫素微距鏡頭（1.5cm 微距、光圈F2.48）

X50 Pro一樣是搭載高通S765G晶片，鏡頭螢幕更加升級，螢幕使用6.56吋微曲面打孔AMOLED面板，支援螢幕指紋辨識、90Hz的更新率、180Hz觸控採樣，而且多了今年APEX 2020發表的微雲台技術鏡頭，鏡頭是其他三顆鏡頭的4倍大，裡頭透過機械運動補償原理，可以穩定拍攝畫面，即使是跑動也不會有明顯晃動，即使是夜景手持1秒長曝光，也能拍出清晰的照片，當然X50新的拍照功能X50 Pro都有，錄影的時候支援電影人像跟VIS防手震，還多了三麥克風立體聲追音，可以鎖定畫面主體的聲音拍攝，還可以辨識字幕，可以說專為vlogger打造，相機拍攝規格如下：

3,200 萬畫素自拍鏡頭（光圈F2.48）
4,800 萬畫素微雲台主鏡頭（Sony IMX598、7P 鏡頭、光圈F1.6）
1,300 萬畫素人像鏡頭（50mm 等效焦段、光圈F2.48）
800 萬畫素潛望式望遠鏡頭（5 倍光學變焦、60 倍超級數位變焦、光圈F3.4）
800 萬畫素廣角 / 微距鏡頭（120 度廣角、2.5cm 微距、光圈F2.2）

至於埋下了一些伏筆的X50 Pro+，外觀上會更有質感一些，最大特色是多增加了駝色仿皮革版本，現在僅確認配備6.56吋FHD+打孔AMOLED螢幕，不過定位是5G旗艦，所以採用高通S865晶片，主鏡頭也有所提升，用上三星5,000 萬畫素 ISOCELL GN1 感光元件，可拍一億畫素照片，同樣擁有X50 Pro的所有特色，包括這次公開的微雲台技術，電池容量4315mAh，支援44W快充，而且使用CS43131 Hi-Fi 晶片提升手機音質，也是個影音旗艦。

售價方面，X50有8GB + 128GB、8GB + 256GB版本，空機價人民幣3,498、3,898元，合台幣約在1.5萬元上下。比較有看頭的X50 Pro也有8GB + 128GB、8GB + 256GB版本，空機價人民幣4,298、4,698元，合台幣約在2萬元上下。

除了X50系列，這次公開的還有TWS Neo 真無線藍牙耳機，重量4.7g，支援IP54防水防塵，採用14.2mm大尺寸驅動單體，支援藍牙5.2、高通aptX Adaptive編碼技術、DeepX全局式音效，並且提供智慧通話降噪，單次充電後最高可聽5.5小時，共有星際藍、皓月白雙色可選。

從這次的產品來看，Vivo無論是手機還是耳機，都延續先前與Alexander Wang聯名的氣勢，著重產品設計，一改以往形象，用色跟質感兼具，加上原有的品牌技術實力，著實吸睛不少，現在經過通路商確認，該款手機有引入台灣的計畫，不過時間、款式都還在溝通當中。

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