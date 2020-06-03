四技二專甄選入學一階篩選結果今公告　通過率9成2

▲四技二專甄選入學第一階段篩選結果今日出爐，篩選通過率達92.3%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

技專校院招生委員會聯合會今（3日）公布109學年度四技二專甄選入學第一階段篩選結果，考生可至四技二專聯合甄選委員會網頁查詢。109學年度招生名額為45,257名，完成第一階段報名54,627人，每位考生至多可報名3個校系科(組)、學程志願，本學年度計50,409人通過第一階段篩選，篩選通過率達92.3%。

技專招聯會指出，109學年度第二階段備審資料皆由考生自行網路上傳，上傳截止日由各校自訂。有關考生上傳程序及操作問題Q＆A，以及報名操作手冊，皆公布於招生官網上，供考生參考。

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技專招聯會提醒考生，詳閱「各校系科(組)、學程甄選辦法」，本學年度第二階段備審資料上傳自6月3日10時起至各校系科(組)、學程所訂截止日為22時止，上傳系統開放時間為每日8時起至22時，系統於22：00準時關閉。另第二階段報名繳費查詢為一獨立系統，與上傳資料系統之作業順序互不影響，考生得自行決定優先操作順序。提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名及繳費作業，才算完成第二階段報名。

各校系科(組)、學程所訂之備審資料之「必繳項目」及「選繳項目」，考生須將每一項目分項製作成PDF檔案後，再逐一上傳。分項上傳後，系統自動於每一檔案前加上項目分隔頁，提供甄試學校易於審閱每一檔案，因此考生須依項目逐一上傳資料，不可一次上傳所有檔案。考生上傳檔案限用PDF格式，且每一項目檔案上限為5 MB為原則，每個校系所有審查資料項目檔案總容量上限10 MB。檔案上傳後，系統會出現檢視欄，考生可檢視上傳的檔案，只要尚未執行最後確認前，都可以重新上傳更改檔案，但若已完成上傳確認後，就不得再重傳資料。

聯合會主任王錫福提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系(組)、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功上傳。完成第二階段報名之考生另可依各校系科(組)、學程所訂時間至各甄選學校網站查詢第二階段指定項目甄試名單、甄試時間、地點等相關訊息。經由第二階段指定項目之甄試程序，可彰顯專業科目實作能力優異的考生，符合本招生務實致用之選才特色。