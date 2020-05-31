國中會考補考兩岸264考生應試　選舉投票年齡、全球暖化、減重入題

▲今年國中會考因疫情關係30、31日進行補考。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年國中會考因疫情關係30、31日進行補考，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。根據心測中心統計，應參與本次考試考生共264名(計大陸考場263名考生及1名解除居家檢疫之考生)，考生進入考場皆要量測體溫，並全程佩戴口罩應試，試務人員也持續注意考生身體狀況，並提供必要協助。

心測中心指出，今年會考補考試題取材著重學校學習與日常生活經驗的結合。例如：國文科取用旅遊通票、申請入學表單；英語科取用學生請假、撰稿者簡介、音樂專輯曲目介紹等素材；數學科取用買飲料、減重計畫、身型滿意度調查等素材；社會科取用街上的商店招牌、台灣的離島觀光手冊、選舉投票年齡門檻議題；自然科取用全球暖化、氣象報導、救護車等素材。

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至於寫作測驗，以「規劃網路節目內容」為命題構想，期待引導學生由閱聽受眾的角色，轉換為更積極的內容產出者，既能貼近網路世代的生活經驗，同時也期盼藉其所熟悉的網路媒介作為載體，與社會脈動形成連結。透過三個示例，也揭示了寫作內容的多元面向，規劃內容由小至大，取材多元，也可以由此延伸出更多的可能性，考生可寫作的面向相當寬廣。

心測中心說明，若考生對109年會考補考各科試題有疑義，可於6月1日上午 8時起，至下午17時止，依簡章所列方式，將疑義問題傳真至台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心，傳真號碼為(02)8601-8310，詳情請參閱簡章說明。

