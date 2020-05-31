　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考補考兩岸264考生應試　選舉投票年齡、全球暖化、減重入題

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年國中會考因疫情關係30、31日進行補考。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年國中會考因疫情關係30、31日進行補考，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。根據心測中心統計，應參與本次考試考生共264名(計大陸考場263名考生及1名解除居家檢疫之考生)，考生進入考場皆要量測體溫，並全程佩戴口罩應試，試務人員也持續注意考生身體狀況，並提供必要協助。

心測中心指出，今年會考補考試題取材著重學校學習與日常生活經驗的結合。例如：國文科取用旅遊通票、申請入學表單；英語科取用學生請假、撰稿者簡介、音樂專輯曲目介紹等素材；數學科取用買飲料、減重計畫、身型滿意度調查等素材；社會科取用街上的商店招牌、台灣的離島觀光手冊、選舉投票年齡門檻議題；自然科取用全球暖化、氣象報導、救護車等素材。

請繼續往下閱讀...

至於寫作測驗，以「規劃網路節目內容」為命題構想，期待引導學生由閱聽受眾的角色，轉換為更積極的內容產出者，既能貼近網路世代的生活經驗，同時也期盼藉其所熟悉的網路媒介作為載體，與社會脈動形成連結。透過三個示例，也揭示了寫作內容的多元面向，規劃內容由小至大，取材多元，也可以由此延伸出更多的可能性，考生可寫作的面向相當寬廣。

心測中心說明，若考生對109年會考補考各科試題有疑義，可於6月1日上午 8時起，至下午17時止，依簡章所列方式，將疑義問題傳真至台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心，傳真號碼為(02)8601-8310，詳情請參閱簡章說明。
 

ET快訊
《青春有你2》「無修音真實片」外流！網狂轟車禍現場：這也能出
謝立功：將擔任民眾黨秘書長　主動退出國民黨
口罩解禁！全家、萊爾富6/2起開賣口罩　每盒販售價格曝光
寶雅周四開賣百萬片「台灣製醫療級口罩」　不限數量售價曝光
他問「屏東若無墾丁」是否沒人要去？內行大推「超強小鎮」：吃很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林佳龍預告：18年前開鑿雪隧鑽掘機　9月變身「平安回家」藝術品

來對答案！　國中會考補考國英數社自5科解答看這邊

LIVE／防疫五月天前進台南「持續+0」？指揮中心13時說明

國中會考補考兩岸264考生應試　選舉投票年齡、全球暖化、減重入題

最強業配王逛頑皮世界！長頸鹿「皮皮」撒嬌　阿中部長幫看牙

口罩解禁！全家、萊爾富6/2起開賣口罩　每盒販售價格曝光

車上有安全帽不戴！他寧願被開單「爽快簽名」　網一看秒懂苦衷：超臭

棒棒糖內部「成螞蟻窩」被掏空！兒子吃到剩一半…衝擊畫面讓爸爸崩潰

基隆外木山「100米奪命漁網」置潛水勝地...每天玩水破百人　他：死了不少海龜

女童高鐵站萌攔阿中部長遞卡片！手繪「萌版防疫五月天」　陳時中：很用心

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

林佳龍預告：18年前開鑿雪隧鑽掘機　9月變身「平安回家」藝術品

來對答案！　國中會考補考國英數社自5科解答看這邊

LIVE／防疫五月天前進台南「持續+0」？指揮中心13時說明

國中會考補考兩岸264考生應試　選舉投票年齡、全球暖化、減重入題

最強業配王逛頑皮世界！長頸鹿「皮皮」撒嬌　阿中部長幫看牙

口罩解禁！全家、萊爾富6/2起開賣口罩　每盒販售價格曝光

車上有安全帽不戴！他寧願被開單「爽快簽名」　網一看秒懂苦衷：超臭

棒棒糖內部「成螞蟻窩」被掏空！兒子吃到剩一半…衝擊畫面讓爸爸崩潰

基隆外木山「100米奪命漁網」置潛水勝地...每天玩水破百人　他：死了不少海龜

女童高鐵站萌攔阿中部長遞卡片！手繪「萌版防疫五月天」　陳時中：很用心

野柳女王頭前國罵管理員、互毆　導遊無悔意還逃漏稅！判拘50天不得緩刑

放風走丟！汪認路回家「搭電梯上樓」　3住戶看傻急尋主

吃膩早餐店了嗎？8間激推炭烤三明治　北到南都吃得到

林佳龍預告：18年前開鑿雪隧鑽掘機　9月變身「平安回家」藝術品

來對答案！　國中會考補考國英數社自5科解答看這邊

6毛孩整齊列隊等「分配財產」　網笑：不給就直接圍毆

熟女阿朗壹古道健行體力不濟　海巡頂烈日步行2小時護行

收信口「長怪手」？主子無影掌收件　網笑翻：信還安好嗎

2登山客偏離步道迷失「虎山」　苗栗警消花9小時徒步救援

台中75家酒店6月1日恢復營業　偷偷「外送」60天...老司機都知道

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

生活熱門新聞

發票沒中卻爽拿2000獎金　網新招：很好中！

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

過年全家東部遊　半夜衣櫃傳敲打聲

好驕傲　韓粉曬前金區國際級馬路

盜台灣粉專到越南賣！駭客「霸佔網紅臉書」

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」　她笑勸別買

詹宏志凌晨4點講座擠爆敦南誠品

「鬧區整排店面」包租公身價破億　爽領萬元紓困金！

妹子想做壞事　男友秒曝本性：真的壞透了

屏東全靠墾丁在撐？內行搖頭...大推超強小鎮

中600萬彩券卻搞丟！老闆驚：損失應是1800萬元

全家、萊爾富6/2起開賣口罩

敦南誠品最後1天　超過2百公尺人龍排隊

更多熱門

相關新聞

國中會考補考今明登場　岸試場264人應試

國中會考補考今明登場　岸試場264人應試

因新冠肺炎疫情影響，今年國中教育會考今（30日）進行補考第一天考試，上午社會科、數學科，下午國文科與寫作測驗，應參與本次考試考生共264名（計大陸考場263名考生及1名解除居家檢疫之考生）。

109年大學指考5/28下午5時前截止報名

109年大學指考5/28下午5時前截止報名

新墨西哥州有望出現全女性國會代表團

新墨西哥州有望出現全女性國會代表團

教團要求增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

教團要求增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

教團批考招出問題　籲提高鑑別度、增加志願數

教團批考招出問題　籲提高鑑別度、增加志願數

關鍵字：

國中會考補考考生選舉全球暖化

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

台灣人開什麼車「年收入最高」？

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

發票沒中卻爽拿2000獎金　網新招：很好中！

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面