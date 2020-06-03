奪命畫面曝！小貨車臨停接電話...SGS評審專員「直衝車尾」猛撞　頭顱破裂慘死

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市鶯歌區2日晚間10時許，發生一起嚴重的死亡車禍，事發當時一名小貨車駕駛臨停在路邊，想要接電話，沒想到後方一部機車疑似閃避不及撞上，而騎士也因巨大的撞擊力道噴飛，送醫搶救後仍是宣告不治。據了解，死者為SGS的評審專員，事發當下安全帽噴飛，因此頭部受到巨大撞擊，導致頭顱破裂慘死，而稍早奪命影片也隨之曝光，畫面相當驚悚。

▲小貨車剛停靠路肩，後方機車高速撞上。（圖／記者陳雕文攝、翻攝）

這起事件發生在2日晚間10時許，事發當時王姓貨車駕駛開車行經八德路附近時，因為手機突然有來電，就把車子臨停到路邊想要接電話，怎料才剛停好車沒多久，後方就遭一部機車追撞，而事故發生後，騎士也因為巨大的撞擊力道，導致頭顱破裂、大量出血。

▲騎士頭顱破裂，送醫搶救仍是宣告不治。（圖／記者陳雕文攝）

▲騎士的安全帽噴飛到貨車車斗。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

據了解，死者為台灣SGS的評審專員，事故發生當下雖有戴安全帽，但發生碰撞之後，安全帽噴飛到貨車車斗。聽到撞擊聲響後，貨車駕駛也趕忙下車察看，卻發現現場已經滿地血，騎士則倒臥在血泊中，經送醫搶救後仍是不幸告不治。對此，至於詳細事故發生原因、背景等仍有待警方調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！