新冠肺炎又添1人康復！428人解除隔離「還剩8人住院中」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內無新增病例，累積確診443例，其中7人死亡，今天也有好消息，再增加1人解除隔離，總計康復解隔離達到428人，還剩下8人住院當中。

指揮中心表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計6,358,642例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,862,045例、巴西527,096例、俄羅斯423,741例、英國277,985例及西班牙239,932例為多；病例中378,941例死亡，以美國107,543例、英國39,369例、義大利33,530例、巴西29,937例及法國28,940例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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