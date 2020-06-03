淡江大學雙二一退學制走入歷史　校方：109學年度開始實施

▲淡江大學雙二一退學制度將走入歷史。（圖／淡江大學提供）

記者崔至雲／台北報導

淡江大學上個月舉行教務會議，其中針對雙二一（連續兩學期二分之一學分數不及格）的退學制度，決議將廢除，將鼓勵學生完成學業，並從109學年度第一學期實施，雙二一制度將走入歷史。

淡江大學秘書長劉艾華指出，廢除雙二一制度多校都已實施，校方也長期針對這項議題進行討論，希望學生面對挫折時，學校不因此否定他，希望學生能擁有更多機會，因此經校務會議決議後，將廢除學業退學規定，109學年度第一學期實施。

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劉艾華也說，廢除雙二一制度也能讓學生學習到自己真正想學習的課程，不會因為害怕被二一就不敢選修，「讓學生學習到自己真正的興趣，也是校方多年不斷追求的目標」。

淡江大學學生會也發表聲明指出，學業成績不佳並非單一原因造成，可能因健康、家庭、經濟等影響其學習成效，現行的學業退學制度「雙二一退學」，對已有過一次二一的同學影響甚鉅，導致學生因害怕再次二一退學，而影響學習成效。「學校應保障學生基本的學習及受教權，不能再保有只因兩次學期二一而退學的制度，此次教務會議通過此案，本會給予肯定。」

淡江大學學生會也在臉書上說明，學業成績不佳並非單一原因造成，可能因健康、家庭、經濟等影響導致其學習成效，現行的學業退學制度雙二一退學 對已有過一次二一的同學影響甚鉅，可能導致學生因害怕再次二一導致退學，而影響學習成效。「學校應保障學生基本的學習及受教權，不能再保有只因兩次學期二一而退學的制度，此次教務會議通過此案，本會給予肯定」。

