3天2夜團費6萬！　民眾不能出國轉國旅「報復性出遊」

圖文／鏡週刊

台灣近日新冠疫情趨緩，中央開始積極推動國旅以帶動觀光產業，不少民眾也展開「報復性出遊」，將原定出國的旅費轉至國旅支出，連帶拉高旅宿和交通費用，形成旅費數萬元的高端行程，暑假熱門時段的住宿費也比去年漲了一成。

台灣防疫有成，讓確診病例屢屢加零，備受衝擊的觀光產業終於有望回溫。雖中央目前仍未解封邊境管制，但在各種振興措施的推動下，近日的國旅即將迎接民眾的報復性出遊，部分熱門景點逐漸恢復觀光人潮。

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但這也造成各地行程兩極化，雖有業者為拯救營業額開出超低破盤價，但許多民眾眼見出國行程已經泡湯，便將旅費砸往國旅支出，行程則以3天2夜為主，平均價格落在一人2萬到3萬5之間。

以台中清境為例，若4人小團搭乘商務旅行車展開3日遊，旅行社捨棄過去熱門的清境農場，改安排預約制的私人美術館，探討當地文化的行程外加入住渡假莊園和溫泉酒店，每人旅費即3萬1。

此外，若是從台北搭乘搭環島之星彩繪列車到中部、再返回台北的3日行程，再加上入住日月潭五星酒店、谷關溫泉渡假村，每人價格最高可逼近6萬元。

雖價格不菲，但暑假的預約已將近7成5，同行程越熱門時段的價格越貴。此外，就連國內住宿在暑假期間的房價也比去年同期房價略漲一成。旅行社資深人士也指出，無法出國讓民眾可更深度的旅遊台灣，旅行社更會針對長天數的行程推出更高端的產品。



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