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洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護！媽媽狂讚：在家當貴婦

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▲▼洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護。（圖／洪百榕提供）

▲洪百榕宅在家期間化身魔髮師，親手幫媽媽染髮。（圖／翻攝自宋達民和洪百榕愛的粉園，下同）

消費中心／綜合報導

受疫情影響，近期民眾習慣沒事都會減少出門，連上美髮沙龍整理頭髮都得再三考慮。為了保護家人，洪百榕分享自己宅在家期間，幫媽媽染髮DIY，使用巴黎萊雅優媚霜，想不到效果媲美沙龍級染護髮，一盒就能做到染、洗、護，在家也能做到如同髮廊染髮一樣的完美髮色和髮質，不只讓媽媽樂得在家當貴婦，美美的成果與心意都受網友狂讚。

▲▼洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護。（圖／洪百榕提供）

▲洪百榕精挑細選，染髮推薦巴黎萊雅優媚霜，過程快狠準一瓶就搞定。

一盒在家染洗護　100%遮蓋白髮幫媽媽減齡超EZ！

洪百榕分享，媽媽的白髮每兩個月就要補染一次，最近外出染髮風險多、價格也貴，非常時期她特別為媽媽挑選了全球NO.1染髮品牌*的巴黎萊雅優媚霜，是市面上唯一一款附上染後護色洗髮精的開架染髮劑，不僅100%遮蓋白髮**，染髮同時兼顧髮質和頭皮健康。這次體驗的是紅瓶可以直接用染髮梳邊梳邊染，整頭大範圍染髮超方便，染後還有優媚霜獨家的染後護色洗髮精，可溫和清潔頭皮和秀髮，以免染劑殘留在頭皮上，而且染髮霜本身富含角蛋白複合物和護髮精華活性成分，在染髮同時就能護髮，降低頭髮損傷，讓頭皮健康、髮色更持久，整個染髮過程快狠準一瓶就搞定，讓媽媽嘖嘖稱奇。

▲▼洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護。（圖／洪百榕提供）

▲對比洪媽媽原本一頭白髮，染完瞬間變年輕，髮質也很柔亮。

還有另一款紫色包裝的雙管優媚霜，可以做局部染髮使用，適合頻繁補染髮根的使用者。用多少擠多少，剩餘的染髮劑可保留下次使用，算一算，省了好多小朋友！在疫情期間，可以自己在家DIY染髮又有沙龍等級染護，讓媽媽超級滿意。洪百榕也分享了2招染髮小撇步，他建議大家可以在染髮前先在髮際、耳朵上薄擦一層凡士林，預防皮膚沾染到染膏，最好染髮前一天不洗頭，讓頭皮分泌的油脂形成天然保護層，整體頭皮感受更舒適。

▲▼洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護。（圖／洪百榕提供）

▲新一代「沙龍級染護神器」，巴黎萊雅優媚霜一盒搞定染洗護。

巴黎萊雅優媚霜3大升級！新一代「沙龍級染護神器」

許多人都有自己染髮的經驗，但是過去開架染髮劑的白髮覆蓋效果參差不齊，不僅味道刺鼻又傷髮質，讓人不知該如何選起。如今全球知名品牌巴黎萊雅針對白髮困擾推出2款巴黎萊雅優媚霜，共提供21種適合亞洲膚色的髮色選擇，100%遮蓋白髮不死黑，染完氣色更好。

巴黎萊雅優媚霜首創「三階段護髮染髮」，染髮組內都有附上染後洗髮和護髮用品，不僅染髮可同時護髮。專為染後設計的護色洗髮精，能溫和清潔頭皮及秀髮、讓髮色更持久；護髮乳的質地也相當輕盈，讓髮質細軟的人無須擔心扁塌問題，且氣味溫和不刺鼻、以清新花香調質感香氣提升染髮好感度。「三重養護科技」不僅邊染邊護、染完搭配溫和pH值洗髮精洗淨不殘留，以及染後護色滋養髮膜全面長效持色，不僅徹底解決白髮困擾，也能做到頭髮保養，成為新一代沙龍級染護神器，任何人自己染髮都能輕鬆享受貴婦級體驗。

▲▼洪百榕化身魔髮師　快狠準一盒搞定白髮染洗護。（圖／洪百榕提供）


巴黎萊雅官網：https://bit.ly/35uS01g
網路商城：
MOMO https://bit.ly/2WBzDnk
屈臣氏 https://bit.ly/3b0jZY2
Shopee https://bit.ly/2Xk8dmf

#巴黎萊雅優媚霜 #全球NO1染髮品牌 #沙龍級染護 #巴黎萊雅 #染髮劑推薦
*此宣稱係根據Euromonitor International Ltd於2018年10至12月期間，透過保養及美粧用品之染髮類市場產品之零售資訊服務系統及其所提出之資料，巴黎萊雅品牌名列該品類之染髮類市場第一名。
**經巴黎萊雅實驗室檢測結果

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