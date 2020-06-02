花4800元「亞當式G點按摩」...猛男師傅變鬍子大叔！她回家一驗：被染性病

▲女網友按摩竟染上性病！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

最近爆料公社瘋傳有一位女網友到「情慾按摩店」放鬆，流程包括熱石按摩→精油油壓→亞當式情趣輕撫→G點私密處開發按摩→沐浴。店家還主打「重啟性感開關、師傅又高又帥、師傅跟本人不一樣就退錢！」加上有網紅推薦，原PO心動預約並付了4800元訂金，豈料根本惡夢一場，甚至還染上性病。

原PO透露，當天一進工作室整個大傻眼，不是帥哥接待，「現場卻是一位矮矮的鬍子大叔！跟照片完全不一樣，但因為付了訂金也不好意思拒絕。」至於整個過程只能用崩潰形容，原PO痛苦直呼，「絲毫感受不到任何的愉悅...完全沒有熱石按摩，一塊石頭都沒有，只有充滿精液味道與霉味的工作室，沒有精油可以選擇，那邊的油還害我過敏。」

請繼續往下閱讀...

本該是放鬆心身的療程，結果變成心靈受創，完事後，PO本以為店家會給予關心安慰，結果只換來一句「可以的話，可以給小費？」當下原PO敢怒不敢言，一邊在內心咒罵「老娘是吃飽太閒讓你這樣糟蹋嗎？」一邊也詢問4800元訂金事宜，店家卻改口「只能抵消費！」

眼睜睜看著4800元不翼而飛，原PO忍辱回家後，一陣子後身體出事了，「去醫院檢查發現被傳染了...這種事情真的難以啟齒因爲覺得丟臉！」原PO嚥不下這口氣，意外在《Dcard》上發現有類似受害者，主述被鬍子大叔挑逗，「結果按摩到一半，還有警察來敲門，都快嚇死了！」

該文章在爆料社團引爆討論後，事實上，這位女網友最初是在《網路賺錢好康分享》貼出這段可怕經歷，她直言決定站出來，「從沒想過會第一次發文會在這邊發，真的很需要勇氣」、「而且他自己感染性病還繼續接客，甚至傳染給他的妻子」、「希望有消費過的客人能夠站出來提告詐欺跟公共危險因為傳染性病，自知而不告知」。至於網紅推薦部分，原PO打臉「也是假的，只是斷章取義而已，事後求證他們才得知並且立即處理。」

文章曝光後，底下網友震驚回應，「X，好噁心啊！」、「不是啊，都敢去那裡了，為何還不好意思拒絕？沒道理」、「花錢受罪」、「以前有聽過這種按摩。沒想到還真的有」、「原來SOD都是真的」、「既然是花錢享受，一看這個樣子，就知道享受不到，那就趕快走啊，有時候面子真的不是這麼重要」。留言串也釣出面試過的網友，「我面試過～不過老闆說不能挑客，用屁股想也知道老闆先挑過，老闆不要的才派出來～應徵條件是175，先傳生活照，自拍照不接受，結果老闆自己大概165」。

▼原PO悲慘故事全文！（圖／翻攝臉書網路賺錢好康分享）

