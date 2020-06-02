預約「情慾按摩」沒有型男只見矮大叔　女客控：害我染性病！警方回應了

▲女子到按摩店找男師服務，非但圖文不符還染一身性病。（圖／畫面翻攝網路《爆料公社》）

記者邱中岳／台北報導

北市一名女子前往一家按摩店，店家網頁上主打的是型男按摩師，到場卻發現根本就是中年大叔，女子勉強接受「全套服務」後，到醫院檢查竟染病，甚至還說「他老婆也證實他有性病還接客」，讓女子大為光火，決定上網爆料。

有女網友在臉書《爆料公社》上貼文指出，日前在網路上找到萬華一家按摩店，內容暗示「情慾按摩」的服務，甚至網站上主打熱石、精油多種選擇，最後還貼出俊俏男按摩師，並宣稱絕對本人服務，如有虛假就退費。

最後女網友好奇預約，上門後發現服務的男按摩師竟是「矮矮的鬍子大叔」，讓女子相當傻眼，但因有付訂金所以還是硬著頭皮上陣，最後卻搞得自己到醫院檢查「罹患性病」，氣得上網貼文爆料。

女子還加碼爆料，按摩店內根本沒有什麼精油，更遑論熱石按摩、連一塊石頭都沒有，大叔所使用的精油還讓她身體過敏，且整個按摩室內充滿精液味道與霉味，事後得知該名老闆原本從事男男按摩，最後才改做幫女子服務。

警方指出，該按摩店多次被人檢舉，且在5月初逮捕1名女客與男按摩師從事「假按摩、真性交」的戲碼，最後依照社會秩序維護法裁罰，且店家事後到案辯稱，只負責店內清潔維護，沒有媒介性交易，但仍遭警方一併送辦。

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