外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

日本、希臘等國隨著當地新冠肺炎疫情趨緩，陸續宣布解封邊境管制，但其名單卻都未包括台灣，引發國人討論。對此，外交部2日指出，「邊境風險嚴管」是我國成功防疫的重要政策，政府會兼顧國人的健康安全及國際旅行權益，也會根據全球及國內疫情的發展情況，評估與調整相關邊境管制措施，降低我國受國際疫情衝擊的風險。

外交部透露，中央流行疫情指揮中心會持續就全球及國內疫情作完整專業評估考量，他們也正持續和相關國家討論最佳政策，研議相互開放的時機。

外交部表示，包括希臘在內的歐洲一些國家已陸續宣布將解除出入境限制，例如希臘旅遊部就曾在5月29日宣佈，自6月15日起開放來自29國的航班入境名單，但其中並未包含台灣（目前台希沒有直飛班機）。

外交部經指出，希臘外交部5月30日進一步說明，希臘自6月15日起開放各國旅客入境雅典及帖薩隆尼基機場，除非旅客來自歐盟飛安署（European Aviation Safety Agency）表列疫情高風險國家的機場（台灣未在名單中），而需強制採檢外，來自所有其他國家機場的旅客，則採隨機抽檢入境，「因此有關希臘解封未見台灣相關報導與事實不符」。

不過外交部也坦言，由於全球疫情仍不穩定，各國入出境措施還有變化的可能，現階段建議國人持續根據疫情指揮中心的評估，謹慎規劃出國班機行程，降低個人旅遊風險。