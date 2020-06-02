　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

日本、希臘等國隨著當地新冠肺炎疫情趨緩，陸續宣布解封邊境管制，但其名單卻都未包括台灣，引發國人討論。對此，外交部2日指出，「邊境風險嚴管」是我國成功防疫的重要政策，政府會兼顧國人的健康安全及國際旅行權益，也會根據全球及國內疫情的發展情況，評估與調整相關邊境管制措施，降低我國受國際疫情衝擊的風險。

外交部透露，中央流行疫情指揮中心會持續就全球及國內疫情作完整專業評估考量，他們也正持續和相關國家討論最佳政策，研議相互開放的時機。

外交部表示，包括希臘在內的歐洲一些國家已陸續宣布將解除出入境限制，例如希臘旅遊部就曾在5月29日宣佈，自6月15日起開放來自29國的航班入境名單，但其中並未包含台灣（目前台希沒有直飛班機）。

外交部經指出，希臘外交部5月30日進一步說明，希臘自6月15日起開放各國旅客入境雅典及帖薩隆尼基機場，除非旅客來自歐盟飛安署（European Aviation Safety Agency）表列疫情高風險國家的機場（台灣未在名單中），而需強制採檢外，來自所有其他國家機場的旅客，則採隨機抽檢入境，「因此有關希臘解封未見台灣相關報導與事實不符」。

不過外交部也坦言，由於全球疫情仍不穩定，各國入出境措施還有變化的可能，現階段建議國人持續根據疫情指揮中心的評估，謹慎規劃出國班機行程，降低個人旅遊風險。

ET快訊
高市選委會公布6月6日公民增加　門檻提高！有效票達這數字才能
快訊／詐領助理補助費385萬　新北市議員王淑慧遭起訴
快訊／3-4月發票中獎名單全公布！加油中千萬大獎
出發接新娘「西裝男」突竄出拍打禮車！　新郎：我還沒上車啊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

高市選委會公布6月6日公民數增加　門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

沈富雄揭多國解封未納台灣原因：國際質疑我國確診數真實性

交大推返鄉專車　葉匡時：下一代被毒化…喪失獨立思考

蔡英文：國家安全、穩定區域和平不是靠卑躬屈膝！

新冠肺炎疫情趨緩　林右昌宣布即日起進出市府不強制戴口罩

三倍券7月上路　柯文哲：通常會搞到大亂

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

高市選委會公布6月6日公民數增加　門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

沈富雄揭多國解封未納台灣原因：國際質疑我國確診數真實性

交大推返鄉專車　葉匡時：下一代被毒化…喪失獨立思考

蔡英文：國家安全、穩定區域和平不是靠卑躬屈膝！

新冠肺炎疫情趨緩　林右昌宣布即日起進出市府不強制戴口罩

三倍券7月上路　柯文哲：通常會搞到大亂

外交部：希臘解封名單未見台灣與事實不符

川普提引用《起義法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

植入戰神GT-R引擎！馬力破千Nissan Navara終極皮卡還能合法上路

首次！跟網紅直播主購買3927元的數位商品　中發票200萬元

忘了拔鑰匙！銀色豐田等紅燈　駕駛座「一整串插門上」路人驚呆：怎開的

超大泰迪熊陪坐！台中私房景觀餐廳　還能品嚐火龍果創意料理

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

停路邊等迴轉遭截圖檢舉！男喊冤：我根本沒熄火…法官撤銷罰單

人蟒大戰！男遭4公尺蟒蛇捲走拖下水　用魚叉爆牠頭逃死劫

牛筋軟嫩、還能續湯！台北古早味牛肉麵　內用紅茶喝到飽

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

政治熱門新聞

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

快訊／「三倍券」排除電商網購　11類禁用消費項目曝光

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

三倍券去好市多換現金　政院回應

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

快訊／「振興三倍券」7月中上路！200元5張、500元4張　年底不用就失效

快訊／唐鳳教你！三倍券怎麼領用

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

罷韓真的好嗎？網分析：比請假選總統嚴重

一家五口集資「三倍券」合購家電 靠這招也行得通

蘇貞昌6月2日親自宣布振興券使用方法

更多熱門

相關新聞

中新快捷通道將啟動　恢復經貿往來

中新快捷通道將啟動　恢復經貿往來

繼南韓、英國、德國後，因認為新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸將於6月初，和新加坡啟動雙邊「快捷通道」。中國外交部發言人趙立堅表示，這是支持復工復產的重要舉措，也中方首個與東南亞國家建立的快捷通道，有助於恢復經貿往來，未來也將與各國繼續探討類似安排。

台灣可列日本解禁名單　謝長廷給答案

台灣可列日本解禁名單　謝長廷給答案

MotoGP日本站取消　重賽歐洲為主

MotoGP日本站取消　重賽歐洲為主

華春瑩嗆美獨享「美麗風景線」　陸網嗨翻：神預言家！

華春瑩嗆美獨享「美麗風景線」　陸網嗨翻：神預言家！

關鍵字：

外交部希臘日本邊境管制

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面