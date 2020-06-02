7pupu讓血壓升高　中正大學「情緒辨識系統」30秒了解病人情緒

▲中正大學電機系教授余松年開發「即時情緒辨識系統」，能引導病人依指示做呼吸、放鬆的訓練，避免一時的情緒暴衝猝發心血管疾病而有生命危險。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

負面情緒反應太過激烈，容易因此猝發心血管疾病而有生命危險。中正大學電機工程系教授余松年開發一個具生物回饋訓練功能的「即時情緒辨識系統」，能應用於心血管疾病患者的居家日常照護，準確度超過八成。當病人使用這套系統，不僅能隨時在手機APP上觀察心率和情緒狀態，平時更可透過系統提供的放鬆與呼吸訓練來緩和負面情緒，避免一時的情緒暴衝造成更大的遺憾。



國外研究發現，近9成心肌梗塞病人在發病前都曾經歷生氣的情緒。余松年表示，發生負面情緒當下不一定是在爬山或運動，也可能只是一般日常工作，但因沒有自我察覺正在煩躁、生氣或生悶氣，使得血壓不斷攀升，更提高了危險性。



「情緒緊張讓心跳變快，心率訊號產生的波形也會變得比較窄，而心情放鬆則呈現較寬的波形，代表血管放鬆。」余松年說，手指穿戴心率感測器後，打開中正團隊自行開發的「即時情緒辨識系統」APP，當感測器的光線從指腹進入，就會偵測每一次心臟收縮的血量變化，再透過藍芽把訊號傳輸到系統。



余松年表示，透過系統利用人工智慧演算法，去分析病人的脈搏波形及心跳節律變化，以判斷正、負向情緒，並在手機上顯示結果。這些過程只需要先量測短短30秒訊號，準確度超過八成，而該系統也會隨著穿戴時間不斷同步更新當下的心率和情緒。



此外，系統不只是偵測情緒，更能在察覺病人的負面情緒後，引導病人依指示做呼吸、放鬆的訓練。余松年指出，這種訓練方式是目前臨床心理師大力推薦的紓壓方法，由於這項訓練比一般呼吸的速度緩慢，讓病人重新調整自律神經系統，同時經由系統擷取訓練過程中的生理訊號，即時顯示心率、情緒是否改善。



余松年說，這套系統除了輔助醫師瞭解心血管病患的情緒狀況，及早做情緒改善，也能便利病患居家自我監測，並依照系統指示做情緒訓練，省下往返醫院的時間，提高訓練效果。



中正大學指出，去年與高醫大、交大針對心血管疾病病患共同執行科技部研究計畫，透過高醫大提供病人生理訊號和情緒、臨床經驗等，讓這套系統判別情緒更具可信度。目前中正團隊將提供3套設備，給高醫大臨床使用，讓心血管疾病患者居家測試，並依使用者回饋持續優化系統功能及手機APP介面設計。

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