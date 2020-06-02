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遠航廢證處分「與法未合」被取消　交部澄清「補正1點」：實質效果不變

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▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航去年底無預警停業，今年初遭到民航局廢止民用航空運輸業許可證。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空今年1月31日遭廢止民用航空運輸業許可證，後來循法律救濟方式申請訴願，希望能夠復飛。業界近來傳出交通部訴願委員會判定將撤回對遠航的相關處分，對此，交通部澄清，僅是通知程序需再行檢討補正，處分實質效果不變。

遠航去年底無預警停航，遭到交通部民航局廢止民用航空運輸業許可證，一度傳出有投資人有意願繼續投資遠航，遠航全體員工也「全力支持公司」，後續循法律救濟的方式申請訴願，期望早日復飛。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠東航空員工赴交通部、民航局陳情。（圖／遠航提供）

▲遠東航空員工過去曾赴交通部、民航局陳情，並提出訴願。（圖／遠航提供）

交通部訴願委員會的相關公文近日曝光，內容指出「原處分關於廢止民用航空運輸許可、註銷許可證及獲配航權部分，與法未合，應予取消」。

外界因而盛傳遠航是否有可能起死回生，對此，交通部澄清，訴願委員會主要是認為，應由交通部直接通知遠航此一處分，而非由民航局轉知。

交通部也表示，廢止遠航的民用航空運輸業許可、註銷許可證與獲配航權部分，處分的實質效果不變，但通知程序需再行檢討補正。總結就是，只要補足程序，違法事實認定和撤銷處分都沒有問題。

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