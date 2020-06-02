海巡4000噸級巡防艦正式下水　蔡英文：我們將把它命名為「嘉義艦」

▲總統蔡英文親自主持海巡「嘉義艦」下水典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午主持海洋委員會海巡署4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮，期許未來「嘉義艦」的投入，讓海巡兄弟姊妹如虎添翼，在執行查緝走私、巡弋海疆，或者是協助救援的任務上，更能順利安全。



蔡英文表示，從她上任以來，就開始積極推動「國艦國造」，全力支持「籌建海巡艦艇發展計畫」，打造更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡弟兄姊妹執勤時，能夠更加安全，「雖然在過程當中面臨許多挑戰及困難，但是我們也都逐一克服。」

蔡英文表示，台灣不僅讓世界看到我們守護國土的決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮，培養我們自己的人才，為台灣的造船產業帶來新的曙光。

蔡英文指出，一個計畫的推動，背後一定有一群默默流汗付出的工作夥伴。這4年來，在國內造船業的努力之下，計畫期程都已順利執行，「這次由台船公司所承造的4,000噸級海巡艦。我們將把它命名為『嘉義艦』，希望這艘船能夠和我們海巡弟兄姊妹，一起守護好台灣的海岸線。」

蔡英文接著說，「嘉義艦」也開創了兩個新的里程碑，第一、這艘4,000噸級的巡防艦，不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可說是為海巡帶來更堅強的力量。

第二﹑「嘉義艦」除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為台灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。

蔡英文表示，未來「嘉義艦」的投入，一定能讓海巡兄弟姊妹如虎添翼，在執行查緝走私、巡弋海疆，或者是協助救援的任務上，更能順利安全。

▼總統蔡英文親自主持海巡「嘉義艦」下水典禮。（圖／總統府提供）



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