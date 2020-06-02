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陸官媒齊開轟　「美麗的風景線」反諷美國示威：一點都不同情！

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▲美國,華盛頓特區,佛洛伊德,George Floyd,示威,白宮。（圖／路透）

▲示威者抗議激烈，白宮外戒備森嚴。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「佛洛伊德之死」引爆的抗議活動愈演愈烈，大陸官媒也接連發表社評，稱美國是「自釀苦酒」，並多次提起「美麗的風景線」一說諷刺美國政客，引發輿論熱議。

美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾稱香港示威是「一道亮麗的風景線」，中國外交部發言人華春瑩也回嗆，「希望這樣的『風景線』在美國越多越好」。如今，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人員警跪壓致死一事，讓美國多座城市爆發暴力事件。

中共青年組織「共青團中央」5月29日在官方微信公眾號發出美國示威者打砸搶燒的圖片，並反問稱「美……美麗的風景線？」。《環球時報》總編輯胡錫進5月30日也表示，「佩洛西所說的『美麗的風景線』終於從香港延伸到美國的十幾個州，美國的政客們現在可以從自家的視窗就欣賞到他們所讚揚過的一切了。」

胡錫進31日再度發文，稱美國各地的示威就像一面鏡子，照出了美國政客們的無恥與無賴，也折射美國深層次的政治失調和價值混亂，「中國網民一點都不同情美國當下困境。」

▲▼ 新聞聯播抨擊美國 。（圖／翻攝自央視）

▲ 新聞聯播發表國際銳評。（圖／翻攝自央視）

央視新聞聯播也加入抨擊美國隊列，於5月31日發表題為「非裔男子慘死再揭美國血淋淋的種族歧視瘡疤」的社評，稱「佛洛伊德之死」所引爆的大騷亂是美國政客自釀的一杯苦酒，並反問美國政客「是不是早該向美國民眾謝罪？」

該篇文章同時引述美國網友諷刺，稱「美國政客們在他國出現騷亂時，將其稱作『美麗的風景線』到處煽風點火，唯恐天下不亂，而看到本國少數族裔正當維權，就急不可耐地要強力鎮壓，如此虛偽的雙重標準『令人作嘔』。」

《人民日報》則指出，「針對此前香港出現的暴力事件，一些美國政客居然稱之為『美麗的風景線』。如今，是否可將這樣的言辭原盤奉還給美國政客？」

▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

不過值得注意的是，《新京報》發表一篇題為「騷亂和暴力何時何地都絕不是『一道亮麗的風景線』」的文章。文內指出，「我們既然不願在香港等本國領土上出現導致每個人都受到傷害、損失的騷亂、暴力，自然也不願這樣的騷亂、暴力、傷害和損失，發生在任何國家、任何社會、任何人身上，這當然也包括美國。」

針對美國爆發的示威抗議，大陸外交部發言人趙立堅1日表示，當前事態再次反映了美國國內種族歧視、員警暴力執法的問題嚴重性和解決有關問題的緊迫性，希望美政府維護保障少數族裔合法權利。

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