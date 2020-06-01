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遭3國通緝！「拿督斯理」吳帝慶跨國吸金上億　躲台中被逮遣返

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記者張君豪／台北報導

自稱曾獲得2013年環球企業總裁大獎，並自稱是拿督斯理（Datuk Seri）的馬來西亞籍男子吳帝慶（GOH TIEK KENG）10年前設立「世紀皇朝」「威贏世紀」等空頭公司，在馬來西亞、新加坡、柬埔寨非法吸金超過1億人民幣，不少被害人報案後，吳嫌遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報，同年也被新加坡國際刑警通緝，但吳嫌2019年12月來台渡假，加上新冠肺炎疫情（COVID-19）蔓延就此躲在台灣，刑事局、移民署5月14日逮捕他，16日遣返回國。

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，引發該國被騙民眾抗議。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，根據馬來西亞警察總部刑事局CID傳遞情資，吳帝慶2015年起在柬埔在境內涉及67萬餘元美金的投資詐騙案，在馬國吸金金額超過135萬元令吉，兩國的被害人財損總金額超過新台幣3千萬元，總吸金詐騙金額更超過台幣1億元，他犯案後潛逃海外。

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱馬來西亞拿督吳帝慶（圖右一）涉嫌跨國吸金逾億元，日前遭台警逮捕遣返回國。（圖／記者張君豪翻攝）

吳帝慶憑藉自稱拿督斯理頭銜，多在台灣、印尼、菲律賓、越南等國家流連，導致馬來西亞警方遲遲無法捉拿他歸案，2020年2越馬來西亞警方宣佈註銷他的護照並發部國際通緝令。

台灣警方接到情資後，發現上述時間拿督斯理吳帝慶潛逃入台灣，台警擔心他在台重操舊業詐騙台灣投資人，刑事局國際刑警科幹員與台中市刑警大隊、移民署台中專勤隊、馬來西亞警察總部商業刑偵局（CCID）該國警察總部刑事局（CID）共組專案小組跨國連線開會研商。

吳帝慶先後因詐欺投資遭柬埔寨、馬來西亞發布通緝，台警5月14日在台中將他逮捕歸案，吳在台中市刑大接受警詢完成筆錄後，先送往台中專勤隊收容，台警並於16日趁華航首度恢復台、馬航班後，立即將他遣返馬國，並同步通知馬方幹員在吉隆坡機場戒護逮人，等到這名詐欺犯行累累的拿督斯理隔離檢疫14天後，5月30日馬來西亞警方宣佈正式逮捕吸金逾億元的詐欺慣犯吳帝慶歸案。

刑事局呼籲：民眾投資理財應審慎評估，尤其是進行跨國投資標的時，一般民眾查證困難，更勿貪圖高額報酬而參與，若進一步吸收下線淪為共犯而觸法，更得不償失。

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