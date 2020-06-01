口罩、雙鐵飲食解禁！「6月新制」一次看　夏季電價也啟動...猛吹冷氣貴爆

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，各項措施即起也陸續鬆綁解禁，加上進入6月夏季，台電也自今（1）日起正式啟用夏月電價，初估民眾每月將多繳410元。《ETtoday新聞雲》統整出6月相關解封、新制懶人包，一次看懂有哪些變化！

▲疫情趨緩，6/7起解封鬆綁各場所防疫措施，指揮官陳時中上周末率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自黃偉哲FB粉絲專頁）

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1.鬆綁各場所防疫措施

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，自6月7日起將解封，宣告進入「後疫情時代」，屆時藝文、餐飲、休閒活動場所只要維持社交距離，且戴口罩並實施實名制登記等，可不再有人流管制或座位限制。但在尖峰時間搭乘大眾運輸時，因無法維持社交距離，還是需要戴口罩。

▲口罩禁令解除開放自由買賣，各大通路業者也陸續開賣口罩。（圖／記者蕭筠攝）

2.口罩自由買賣、實名制並行

中央流行疫情指揮中心自6月1日起開放口罩自由買賣，包含家樂福、7-11等零售通路業者，也陸續宣布販售時間。但為確保民眾仍有穩定數量與價格的口罩能購買，14天9片的口罩實名制維持雙軌並行，並從6月1日8時至6月3日20時提供最新一波預購。

▲口罩出口限令解除，寄出國不再限制數量、收件者與寄件人親等與國籍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

3.口罩出口限令解除

隨著口罩開放自由買賣，經濟部也正式公告解除口罩出口限制，民眾若要寄口罩給國外親友，不必再向國貿局申請輸出許可證。口罩寄出國也不再限制數量、次數，同時也不限收件人、寄件人親等與國籍，民眾可以直接到郵局或快遞公司交寄。

▲台鐵開放車上飲食，但飲食完畢仍須配戴口罩。（圖／記者賴文萱攝）

4.雙鐵開放飲食

台鐵、高鐵自6月1日起，在維持社交距離情況下，放寬車內飲食禁令，但民眾飲食完畢仍須配戴口罩。不過，端午連假（6/25-6/28）期間，仍維持取消台鐵長途列車不售站票，高鐵禁售自由座車票等限制。

▲疫情趨緩，搭車人潮也漸湧現，高鐵啟動增班計畫，滿足旅客需求。（圖／記者林敬旻攝）

5.高鐵增班計畫啟動

先前受新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊運量，因此高鐵啟動二階段「短期調整班表」，自5月18日第二階段實施後，每周開行828班次列車。因應5月下旬以來疫情持續趨緩、旅運需求逐步回升，高鐵也滾動檢討結果，機動增班。

自5月25日起，已於通勤時段每周增開4班次列車，續於6月1日再增開6班；隨後自6月12日至6月23日間於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求。

在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次（南下71班、北上50班），每周提供949班次列車的旅運服務，以更加充足之運能，方便旅客規劃行程。

▲酒後代駕服務定型化契約6/1生效上路。（圖／台灣大車隊提供）

6.酒後代駕契約上路

交通部訂定「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並自6/1起生效。內容明定業者需在契約中載明收費標準、付款方式，代駕人須無刑事紀錄，消費者意識不清楚時需有人陪乘等。

另外，代駕人到達約定地點，通知消費者前，消費者得不附理由終止契約。業者接獲消費者終止契約的通知後，應即通知代駕人，並不得要求消費者支付任何費用。

不過，若業者指派之代駕人到達約定地點，通知消費者後，因消費者終止契約所生費用，得由消費者負責。

▲台電自6/1起啟動夏季電價，初估民眾平均電費會多410元。（圖／記者張一中攝）

7.夏月電價

台電6月1日起將啟動夏月電價，根據台鐵用電資料，民眾非夏月平均用電287度，夏月平均用電404度。受到用電量與夏季電價調升影響，民眾夏季月份平均電費預估比非夏季月份多新台幣410元。

台電為鼓勵民眾節電，今年也繼續推動節電獎勵，民眾登錄後每期比去年同期節省一度電，就可獲得獎勵金0.6元，每期至少能獲得84元獎勵金，如果2018、2019年已登錄者，今年就無需再登錄。

▲立法院5/19三讀通過《國民年金法》修法。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

8.國民年金修法

立法院5/19三讀通過《國民年金法》第12條及第40條修正草案，新增被保險人如具有中低收入戶資格，將補助70%保險費，估有4.8萬名弱勢被保險人受益。

此外，也放寬遺屬年金請領者每月工作收入限制，由現行月投保金額（1萬8,828元）提高為基本工資（2萬3,800元）。

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