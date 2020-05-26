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享受後疫情時代！西班牙家具品牌「獨立的小涼亭」撫慰人心

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忙碌的當代日常，如何用休閒活動調劑顯得十分重要。但迄今已蹂躪全球數個月的新冠肺炎（COVID-19），人們在謹守社交距離（social distancing）原則下，不僅外出娛樂、用餐等機會驟減，同時也很難肆情投入戶外活動。人類總是渴望自然，無法自由外出蹓躂，人們只好轉向露臺、簷下等住家半戶外場域，凝望著藍天想像無垠，或於沒有藩籬的庭院及屋頂平臺蒔花養草，藉由撫摸土壤，再度感受驀入曠野的美好。

但疫情終將遠颺，當邁入COVID-19逐漸和緩的後疫情時代，以「開放環境裡的私空間」為設計主軸的外家具品牌GandiaBlasco，對講究防疫與隱私，同時也不願放棄擁抱自然、享受開放感的人們一個解決方案。

1941年創辦於西班牙的GandiaBlasco，以純白顏色、簡約線條為其風格特徵，企業早年從事布套與手工地毯的製造，75年後則挾帶織品系列的成功經驗，開始跨足戶外家具的設計和生產，完整系列線，讓品項則囊括了桌、椅、沙發、手扶椅及日光浴配備等，讓人們以當代形式去享受戶外時光。

GandiaBlasco為多元場景所推出的系列家具，十分適宜COVID-19的後疫情時代，藉著移動性的獨立式量體，提供隔離、置身戶外兩者間的平衡演繹，這些隱密的戶外家具（如帳篷、獨立的小涼亭）確保了社交距離同時，也不損享受戶外豁達空間感的暢意。事實上，對此全球防疫的非常時刻，模糊室內外邊界的安全設計多少能撫慰人心，提醒著走向戶外依舊安全。

作為優雅舒適半戶外時光的推手，GandiaBlasco致力打造各種隱密、私人且原創性的戶外空間，對創意總監José A. Gandía-Blasco Canales而言，規劃高端戶外空間的不懈熱忱一直是品牌DNA，他並幽默談到，「我鼓勵大家採取嚴格的防疫措施，但也不要放棄我們的地中海本能，盡可能去延長戶外日照時間。」純白時尚的家具單品，在洗鍊風格語彙和鋁為主體的材質下，擺置於霽朗天候下顯得清爽自然，優雅姿態更能點綴整體地景。

圖文來源／Archiproducts 

（完整文章請看瘋設計

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