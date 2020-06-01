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退避權入法　台南149名打火幹部進行實火變化判斷及訓練提升正確指揮能力

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▲台南市消防局1日辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，由台南市長黃偉哲主持開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局1日辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，由台南市長黃偉哲主持開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」，由市長黃偉哲主持開訓典禮，白河、玉井、學甲、新化、歸仁、安南及德興中隊之小隊長以上幹部合計149名參訓，使初期指揮官瞭解火災現場危害分析及退避權之規定，使指揮官應勇於做出災害現場當下最妥適判斷決策，守護市民生命財產安全。

▲台南市消防局1日辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，由台南市長黃偉哲主持開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局1日辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，由台南市長黃偉哲主持開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防法於2019年11月13日修正公布，增訂第20條之1規定，「現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。」，而這些是需要救災經驗及透過訓練，才能做出的決策，這次消防局主動規劃這場「火災現場危害分析及退避權訓練」，其中特聘請吳鳳科技大學消防系紀人豪教授，針對輕量型鋼結構（鐵皮屋）火災危害特性與案例分析，對於鋼結構在常温及高溫的影響，例如降伏強度、鐵皮顏色受溫度變化情形、崩塌原因分析、冷卻方式…等，並透過ALOHA模擬預判火災搶救需求，也應結合台南市地方建築特性及災害類型等概念整合，督促初期指揮官依現場實際狀況，做出最適合決斷處置，而這些都是為了確保救災人員的安全，盡全力保護民眾生命及財產。除了法規及狀況判斷外，特別是熱顯像儀訓練及實火燃燒櫃也是訓練重點。

▲台南市消防局1日辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，由台南市長黃偉哲主持開訓典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，近年積極減輕外勤人員壓力，包括防溺勤務回歸、試辦消防栓檢查回歸由自來水公司、捕蜂捉蛇回歸專業單位辦理，提高超勤津貼、危險加給…，提升救災安全，包括簡易式火場除污灑水器、消防衣專用洗衣機、消防衣風乾設備及除污清洗機制、裝備檢測實驗室、防禦駕駛訓練、以及第二套消防衣（全國第一套配有救援腰帶及確保繩的消防衣），這是都是為了確保搶救人員的安全，而指揮官責無旁貸，須負起現場「救災安全之責」，確保所有救災人員的安全及盡全力拯救、保護市民生命及財產，這也是市民的期待。

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