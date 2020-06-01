口罩今開放外銷　馬英九憶訪「南六」：祝福國家隊的成員們

▲馬英九曾拜訪南六董事長黃清山。（圖／翻攝馬英九臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

經濟部日前點名亞洲第二大不織布廠南六企業，感謝國家隊拚口罩產量時，提供穩定不織布原料來源。如今，口罩開放外銷，前總統馬英九1日在臉書感謝南六，並強調防疫不分朝野，政府民間共努力。

馬英九表示，南六是台灣不織布龍頭大廠，疫情期間，在董事長黃清山的帶領下，不僅維持國內口罩原料的穩定供應，同時也設置生產線投入口罩生產，協助政府防疫。

馬英九指出，出生於台南六甲農村的黃清山白手起家，曾是全台最大的菜瓜布製造商，後來轉進不織布產業，目前市面上絕大部分的面膜、尿布及溼紙巾，都是由南六所代工，南六精益求精，提升生產技術，再開發出製作手術衣、隔離衣的不織布，在他任內於2015年獲經濟部「卓越中堅企業獎」，是不折不扣的隱形冠軍。

馬英九提到，曾造訪南六公司以及黃清山的老宅，瞭解奮鬥歷程，對其經營理念及熱心公益，至為佩服，台灣四面環海，缺乏天然資源，就是有像黃清山這樣吃苦耐勞、謙虛打拚的企業家，才締造出台灣的經濟奇蹟。

馬英九還說，6月1日起政府開放口罩外銷，南六及國內其他廠商的產品，都可出口到有需要的國家，祝福這些口罩國家隊的成員們，產品在國際市場上點亮台灣，開創佳績。

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