日本人覺得台灣超商臭？網一面倒曝關鍵：是這個味道啦！台人反擊了

▲超商茶葉蛋。（圖／張一中記者攝）

記者康心禹／綜合報導

台灣的便利超商密集度高，711、全家、萊爾富等隨處可見，店內也應有盡有，需要的東西、食物幾乎都可以在超商內找到。不過有一名網友疑惑，日本人似乎都覺得台灣的超商「有股臭味」。話題一出後，文中下方留言一面倒的認為，那股臭味來自「茶葉蛋」。

原PO在PTT以「日本人為何都覺得台灣超商很臭？」為題發文表示，台灣超商不論便利度、密集度都是世界第一，可以說是台灣少數能說嘴的台灣之光，但是為何愛台灣，一天到晚台日友好又仇韓的日本人覺得台灣便利商店很臭呢？「我不覺得啊，但問幾個日本朋友，他們一提到台灣便利商店都皺眉一臉厭惡狀的說很臭，台灣的便利商店真的很臭嗎？」

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▲多數日本人無法接受八角的香料味。（圖／Pixabay）

貼文一出後引發熱烈討論，多數網友指出，日本人討厭的那股臭味其實是「茶葉蛋滷汁的八角味」，「是茶葉蛋的味道」、「茶葉蛋啊，日本人無法接受八角味」、「茶葉蛋的八角味道日本人很討厭」、「日本人不喜歡八角氣味」、「日本人不能接受八角」、「他們好像很怕聞到八角、香菜那纇，很多香料他們也無法」。

也有網友反擊，比起台灣的超商，日本的超商更臭，「日本的明明就臭多了，炸物串燒的味道一堆」、「日本少數的超商還有油炸臭」、「日本也沒好到哪去油耗味真的有感」、「日本才臭，油煙味，進去後衣服超臭」、「日本超商的廁所也很臭」。