22歲非裔男為正義上街抗議　打破窗戶疑遭「白人川粉」槍殺

▲斯柯洛克。（圖／翻攝自推特／Jake Wasikowski）

記者丁維瑀／綜合報導

全美各地持續掀起示威，抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察暴力壓制。不過，就在內布拉斯加州城市遇上抗議活動期間，卻有另一名年僅22歲的非裔男子慘遭槍殺，槍手則疑似為當地酒吧的白人老闆。

《野獸日報》（The Daily Beast）報導，斯柯洛克（James Scurlock）於5月30日晚間來到奧馬哈（Omaha）街頭，抗議部分警察的暴行，結果過程中在一家酒吧外遭到開槍，送醫後不治身亡。

斯柯洛克的父親悲痛欲絕，他說，兒子只是想對抗種族主義行為，卻因此離開人世。他只希望家人能得到平靜，同時案件也能有個明確的結果，讓正義得到伸張。

James Scurlock, a 22-year-old Black man, was shot and killed by a white bar owner on Saturday night in Omaha, Nebraska, during a George Floyd protest. Witnesses said the gunman used racial slurs before the shooting. #JamesScurlock https://t.co/N2Yi3VN8eV pic.twitter.com/BxVt8hEMwP — Shannon Watts (@shannonrwatts) May 31, 2020

當地警方證實，這起事件中，確實有一名嫌犯遭到拘留，不過拒絕透露姓名。多家媒體則認為，當時開槍的就是白人男子加德納（Jake Gardner），他是兩家酒吧的老闆。美媒發現加德納過往的報導，他描述自己為自由主義者，也是前海軍陸戰隊隊員，曾布署至伊拉克與海地，還曾在總統川普的競選團隊擔任志工。

BuzzFeed新聞則引述當地媒體指出，雖然警方未透露哪些紛爭導致槍擊事件，不過當時疑似是斯柯洛克打破酒吧玻璃，接著槍手在開槍前對他飆罵種族歧視的言論。

奧馬哈警局透過聲明表示，現階段並未在找出任何嫌犯，調查人員則持續蒐集相關證據、影片、目擊者證詞等，同時也與檢方進行討論。

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