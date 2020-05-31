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年所得中位數252萬！「全台首富里」在新竹市　狂贏台北第一名50%

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關新里裡開發較晚，重畫區內多為新蓋大樓，吸引不少科技新貴入住。（翻攝自google map）

圖文／鏡週刊

台灣哪裡有錢人最多？很多人可能認為是台北，但根據財政部財政資訊中心最新的綜所稅申報資料，若要尋求最均富的最小行政單位「里」來推算，新竹市東區關新里才是大黑馬，106年度的綜合所得總額中位數高達252.9萬元強壓全台，就連台北市第1名的文山區文山里也只有大概關新里的一半。

觀察106年度全台綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析，前20名中除了排名第6的台南市善化區蓮潭里、第13的桃園市桃園區福元里以及第18的桃園市龜山區長庚里外，其餘全由新竹縣市的里包辦。

列居「全台首富里」的新竹市東區關新里綜合所得總額中位數高達252.9萬元，較第2名新竹縣竹北區東平里的196.3萬元高出近3成。

請繼續往下閱讀...

根據《天下雜誌》報導，除了所得最高，2018年公投結果顯示，關新里也是全台最支持同婚和性平教育的里，對於小黨支持度較高。

由於關新里開發較晚，聚集許多科技新貴來買房，關新里同時也是全台最年輕的里、平均年齡只有29歲，全職媽媽和小孩很多，許多居民都有碩士學歷，有些本身就是在竹科工作的理科太太，或從國外留學回來。


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