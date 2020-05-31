曾犯北車匯兌搶350萬　詐騙集團首腦「小強」再騙千萬遭收押

▲警方逮捕涉嫌經營地下匯兌兼行詐騙的主嫌梁睿承並查扣大批手機、提款卡等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2019年2月12日下午，梁睿承（綽號小強）、夥同61歲的袁姓母親和31歲的洪姓男子以換匯人民幣為由，與被害人約在台北車站百貨公司前廣場交易，等被害人匯出同等價值人民幣後，假裝把裝有350萬元現金旅行袋交給對方，卻趁機搶走現金逃逸，案件經北市中正一警方埋伏11天後抓到主嫌並依搶奪罪移送，當時轟動社會。

▲警方逮捕涉嫌經營地下匯兌兼行詐騙的主嫌梁睿承並查扣大批手機、提款卡等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

未料梁嫌交保後仍不知悔悟，繼續經營換匯詐騙集團，台北市刑大31日宣布破獲梁嫌主持的換匯詐欺集團，並在新北市新莊區某高檔社區逮捕梁睿承，這次梁嫌直接遭檢察官收押禁見。

台北市刑大偵七大隊今年初接獲情資，發現梁姓主嫌（25歲、毒品詐欺等多項前科）繼續以「假匯兌」手法誘騙有洗錢、私下換匯民眾，詐騙集團以優於銀行的匯率鼓勵民眾透過臉書、手機通訊軟體相約換匯人民幣或其他外幣。





▲警方逮捕涉嫌經營地下匯兌兼行詐騙的主嫌梁睿承並查扣大批手機、提款卡等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大大隊長陳明君立即指示偵七隊派員追查，並報請新北地檢署主任檢察官洪三峯指揮偵辦；警方指出，小強犯案手法超狡猾，如果被害民眾初次相約交易，一開始小額交易都會讓民眾順利換匯，並鼓勵對方拿出更多現金，詐騙集團並出示修改匯款紀錄、匯率的假水單、誘騙被害人投入更多資金洗錢換匯。

結果有一位民眾直接拿出100多萬人民幣向該集團換匯600萬元新台幣，對方要求匯出款項後，卻遲遲收不到現金，這才發現被詐騙；梁睿承集團成員犯行曝光後，還會恐嚇被害人：「你也是想洗錢才會走地下（匯兌），大家都知道你錢不乾淨，報警看誰死得比較慘！」

北市刑大偵七大隊經過數月追查，利用165反詐騙平台大數據分析，掌握多名被害人遭詐損失上千萬元新台幣犯罪事實後，日前收網逮捕包含梁姓主嫌及配合地下匯兌集團周姓業者等12人到案，並查扣手機、人頭帳簿、提款卡等犯罪證物，全案將梁嫌等人以加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

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