台中75家酒店6月1日恢復營業　偷偷「外送」60天...老司機都知道

▲台中市有75家酒店明天起復業。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到疫情趨緩影響，全台酒店陸續解封營業，以台中市而言，市府受理申請復業案件有83家，核准75家，6月1日起可以恢復營業，部份酒客都開心可以重回燈紅酒綠的生活，但其實老司機們都知道，部份酒店一直都有持續營業，只是偷偷把小姐送到指定的自助式KTV，且要求穿著牛仔褲，不能太曝露，明天復業只是再度檯面化罷了。

▲部份酒店業者推出包廂免費，吸引客人。（圖／業者提供）

中央流行疫情中心在3月時考量酒店內民眾群聚過近，一開始要求包廂內要保持1.5公尺的社交距離，業者也很配合的在沙發上打個大X，間隔酒客和小姐的距離，但隨著確診人數增多，包廂內根本做不到保持1.5公尺，乾脆要求全台酒店停止營業。

業者全力配合政府防疫，果真拉下鐵門，但依靠酒店過活的人員，從泊車小弟、洗毛巾婦人、廚工、圍事、少爺、公主、小姐和幹部等，頓失收入，哀鴻遍野，以知名酒店金錢豹為例，整棟4層樓上上下下就有上千人靠酒店吃飯，但上有政策，下有對策，關了酒店，還好放了自助式KTV，於是酒店小姐全湧進自助式KTV。

業者車夫將小姐載至自助式KTV，由客人挑選，且避免太招搖，要求小姐不能穿著太曝露，僅能穿牛仔褲、裙子等「一般女朋友」的穿法，而不是酒店小姐的露乳裝，對單身、無經濟壓力的酒店小姐而言，剛好休息養肝，但對於要養家活口者，每天就得轉戰不同家的自助式KTV。

1名陳姓酒店幹部表示，酒店大約停業60天，這期間各家酒店都有和固定自助式KTV配合外送，雖然不無小補，但對所有員工而言，收入還是大受影響。

台中市政府因應疫情緩和，5月25日起受理酒店復業申請，只要業者備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件，經聯審後就可復業，截至5月29日止，受理申請復業案件計83家，核准復業申請75家，6月1日可以營業，還有8家審查中。

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