連3天防午後雷雨轟炸「降雨熱區出爐」　梅雨鋒面再報到？專家說話了

▲氣象局提醒，未來一周較需要注意的是午後雷陣雨的狀況，在山區及近山區有局部較大雨勢發生的機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（31日）午後雷陣雨持續時間可能較長，同時對流發展較旺盛時將伴隨劇烈降雨。至於6月是否還有「梅雨鋒面」？天氣風險公司分析師吳聖宇指出，周日（6月7日）之後太平洋高壓減弱，梅雨鋒面有再度南壓靠近台灣的機會，天氣可能再度轉趨不穩定。

氣象局說，今環境風場仍為西南風，各地大多為多雲到晴的天氣，但今水氣較30日增多，午後山區容易有旺盛熱對流發展，並影響到近山區平地；除此之外，在西南風的下風側，也就是大台北地區、宜蘭、花蓮、基隆一帶也容易受到影響。

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氣象局提醒，今天的午後雷陣雨持續時間可能較長，同時對流發展較旺盛時將伴隨劇烈降雨，請特別留意；氣溫方面，晨間、深夜低溫約23至26度，白天各地悶熱，大台北及中南部地區高溫可來到32至34度，由於雲量偏少，各地紫外線指數也易達過量至危險級。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，未來一周皆是西南風影響的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣，較需要注意的是午後雷陣雨的狀況，在山區及近山區有局部較大雨勢發生的機率，另外，中南部沿海地區受環境風場和陸風輻合影響，於清晨至上午間有局部短暫陣雨的可能性；氣溫方面，各地悶熱，紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，若較為細分天氣狀況，周一、周二西南風仍伴隨著些水氣，這會使得午後雷陣雨容易發展得比較旺盛，除了山區及近山區平地以外，西南風的下風側，也就是大台北地區、宜蘭、花蓮、基隆一帶也需留意。

氣象局指出，周三至周六西南風伴隨的水氣減少，在乾燥的空氣影響下，午後雷陣雨影響的範圍較侷限於山區，平地受影響的機率降低；但氣溫會因為乾燥的西南風而更加增高，各地高溫普遍在30、31度以上，其中大台北地區及中南部地區可能出現34至36度高溫，相當炎熱。

吳聖宇今在臉書說，周日之後太平洋高壓減弱，梅雨鋒面有再度南壓靠近台灣的機會，天氣可能再度轉趨不穩定，不過實際的影響程度還有待進一步觀察。