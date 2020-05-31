屏東火車站新卸任站長交接　蘇清泉期許台鐵未來會更好

▲屏東火車站新卸任站長交接。蘇清泉（右起）、董阿成、高雄運務段長徐竹平、郭坤岳、林育先 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東火車站長董阿成服務8年，調任鐵路局附業營運中心高雄餐旅所經理，新職由潮州站長郭坤岳調任，立法院顧問蘇清泉偕同團隊曾煜超、林育先、朱慶林前往恭賀，蘇清泉談及當年爭取第一班普悠瑪號由潮州出發過程，讓人留下深刻印象。

董阿成是屏東女婿，擔任屏東火車站長期開，經歷鐵路高架化與新站新建工程、驛站商場營運，帶領屏東火車站展開全新面貌。目前接任高雄餐旅所經理職務，最主要業務就是製、售鐵路便當，鐵道旅遊及文創商品，展現他創新行銷專長。

接任站長的郭坤岳，原任潮州鎮火車站長，鐵路高架化後，潮州火車站提升為一等站的首任站長；他是屏東縣新園鄉人。

高雄運務段長徐竹平感謝董阿成站長過去為屏東火車站的付出與貢獻，如今前往高雄餐廳繼續服務旅客，每年提供超過千萬個鐵路便當，責任重大；新任屏東站長郭坤岳本身是屏東人，在潮州火車站服務5年多，屏東與潮州是屏東線的一等站，相信郭站長接任後，絕對可以無縫接軌。

蘇清泉表示，感謝董阿成站長與郭坤岳站長為屏東地區的軌道運輸付出與努力，也感謝台鐵這些年來，提供更好的鐵道服務，包括第一班普悠瑪號潮州出發、鐵路高架化與電氣化、站體商場營運，今年面臨新冠肺炎疫情，台鐵更是戰戰兢兢，每二小時以二氧化氯消毒，比照機場規格，提供安全的環境，守護旅客健康，期許台鐵未來會更好。