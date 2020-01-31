衛福部台南醫院院長交接　楊延光院長布達就職

▲衛福部台南醫院院長楊延光交接布達典禮，由衛福部附屬醫療及社福機構管理會王森稔副執行長與成大蘇慧貞校長（左二）監交。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛福部台南醫院院長楊延光交接布達典禮，31日上午舉行，由衛福部附屬醫療及社福機構管理會王森稔副執行長與成大蘇慧貞校長監交，衛福部各院院長、成大醫院沈孟儒院長、醫學院沈延盛院長、台南市長黃偉哲、衛生局主秘汪群超、台南市各大醫院院長、立委林俊憲、陳亭妃等人士到場觀禮。

台灣醫療舉世聞名，尤其全民健保制度的運作更是各國學習的對象，然而在此光環背後之高度競爭及總額制度雙重壓力，台灣的醫院經營呈現M型分布，意即往醫學中心及基層醫療之兩端集中，目前許多中小型醫院面臨很大的挑戰。

請繼續往下閱讀...

衛福部所屬醫院大部分屬中小型醫院，十餘年來台南醫院即與成大醫院成立策略聯盟，相互合作。成大蔡森田教授、李伯璋教授、楊宜青教授、許博翔教授皆曾擔任過台南醫院院長。台南醫院之服務品質、經營管理及員工素質已明顯提升，再加上成醫李孟智院長這幾個月的努力經營，已將台南醫院帶至更優質的境界。

未來台南醫院將與整個成大醫學中心進行更密切的醫療、教學、研究分工，協助解決目前成大醫院因腹地及床位受限、急診壅塞、病床難求、門診擁擠等窘境，讓民眾在台南醫院也能享受到醫學中心的醫療照顧水準。意即成大醫院將與台南醫院更密切合作，將物流人流進行最佳化配置，將以病人為中心的理念發揮到極致，同時將創造更佳的就醫環境。

台南醫院具有悠久的歷史，而成大醫院是雲嘉南地區唯一公立醫學中心，二院位置相隔不遠。希望藉此深度結盟而帶來醫療品質的躍進，同時也希望成為公立醫院與大學醫院之合作典範，再推廣於各中小型公立醫院與其他大型醫院之聯結整合模式，讓民眾在此就診亦能享有醫學中心級之醫療照護，不但解決公立中小型醫院目前經營困境，亦能促進台南在地民眾健康福祉。