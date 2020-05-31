過年全家東部遊　飯店衣櫃半夜傳「人聲」…網一看嚇傻：就是那間！

▲網友全家到東部旅遊，住飯店卻遇到怪事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

一家人開心出遊，沒想到在飯店遇到怪事！一名網友在網路上指出，他有次與全家共8人到東部家族旅遊，在飯店上廁所時，電燈不斷被切掉，洗澡還一直感受到「被盯著看」，就連晚上睡覺都突然驚醒，感受到衣櫃不斷傳出敲打聲，讓他嚇傻寫了記錄文。沒想到，眾多東部網友一看，直接就點出，「應該是那一間了吧。」

這名網友在PTT上分享，有次過年時，他與父親、叔叔、姑姑一家人前往東部遊玩，期間租了一台中型巴士，以享受更加放鬆、不必開車的行程，「於是租了車附司機，就這樣出發了。」

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不過，到了飯店後，怪事開始發生，才剛打開房間，就有股悶臭味傳來，「我媽皺著眉頭，一直說好臭，我姑姑則是說有狐臭，而我什麼也沒聞到。」等到休閒時間，一家人都在玩牌，唯獨母親一直待在自己的房間，說什麼也不肯與大家一同遊玩。

▼大家聚在一起玩遊戲，卻一直聞到悶臭味。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



「那間浴室很大，有浴缸、有淋浴間，也有馬桶隔間。」原PO提到，他習慣邊上廁所邊玩手機，但短短10分鐘內，電燈被關了3次，雖然沒發生什麼事，但也讓他感到有點奇怪。

到了洗澡時，他在淋浴間沖澡，玻璃上充滿霧氣，但他仍不斷感受到，有人盯著他看，「泡澡的時候那種感覺更強烈，越泡越冷，一直起雞皮疙瘩，但我還是沒有往那邊想。」

直到晚上睡覺時，他與姑姑同房，一人一張床，熄了燈準備入眠，突然聽見床尾的衣櫃有「人敲打衣櫃的聲音」，讓他嚇得彈起來，「我還呆呆盯著衣櫃看了好久，但我真的神經太大條還是倒頭大睡。」

▼網友熄了燈，卻聽見床尾的衣櫃傳來人敲打衣櫃的聲音。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



隨後，他與母親、姑姑分享這件怪事，姑姑也說「兩個晚上都有聽到衣櫃裡面有人在敲」，「而我媽則說，昨天半夜，她聽到化妝椅被拉開的聲音，而她放在桌上充電的NOTE4，則是響起了滑開螢幕的水聲…。」

沒想到，眾多網友看完，馬上猜到是哪間飯店，「還不夠明顯嗎」、「大學旅行，室友在房內玩碟仙…結果回台北後，隔沒幾天，室友就出車禍往生了」、「今天剛家族旅遊住宿完回來，幸好是已結束才看到，呼～」、「花蓮大學生夜教都去那邊，一堆人撞邪。」

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