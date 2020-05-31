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白人警壓死黑人！全美示威遍地開花　官方驗屍報告出爐：死於心臟病

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▲▼明尼蘇達州施威活動，驚傳有示威者對執法人員開槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州示威活動，遍地開花到全美各地。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警員蕭文（Derek Chauvin）壓頸8分鐘窒息致死，引發全美民眾群情激憤，在當地時間29日示威活動從明尼蘇達州，遍地開花到全美各主要城市。但是佛洛伊德的官方驗屍結果，死因卻是心臟病與毒物，而非窒息而死，引起家屬懷疑。

▲▼加州奧克蘭發生示威活動，2名「聯邦保衛局」執法人員遭槍擊，1人不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州奧克蘭發生示威活動，2名「聯邦保衛局」執法人員遭槍擊，1人不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）

包括華盛頓特區、底特律、波特蘭、奧克蘭、亞特蘭大等地都爆發大規模示威活動，爆發事件的明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯和聖保羅雙城都會區，已經進駐500名國民兵。底特律發生一名休旅車駕駛突向抗議人群開槍。一名19歲男子中彈，緊急送醫後喪命。加州奧克蘭則是發生2名「聯邦保衛局」執法人員在示威活動中遭到槍擊，其中1人送醫不治。

▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

▲佛洛伊德驗屍報告顯示，死因是心臟病與毒物。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

佛洛伊德之死引爆全美民眾的怒火，然而明尼蘇達州官方驗屍初步結果顯示，46歲的佛洛伊德死於心臟病加上「體內可能含有毒物」，警員的壓制也讓他的狀況惡化。家屬已經決定，要自聘前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）執行獨立的非官方驗屍。

▲▼國民兵抵達明尼阿波利斯維持治安。（圖／路透）

▲國民兵進駐明尼阿波利斯維持治安。（圖／路透）

示威活動的暴力情勢在明尼蘇達州升級，示威者攻進事發的明尼阿波利斯市第三轄區警局縱火。美國總統川普在推特上批評，市長軟弱、缺乏領導能力，必要時會派出軍隊進駐。此話一出，美國各大城市都爆發示威潮。

29日傍晚，示威民眾湧入白宮對面的拉法葉公園，高舉「黑人的生命很重要」、「沒有正義就沒有和平」等標語。為了避免被攻陷，警察身著鎮暴裝，進駐橢圓辦公室西側，白宮一度緊急封鎖，造成採訪的記者都被困在大樓內部。

▲▼福斯電視台的記者，在華盛頓特區遭到攻擊。（圖／翻攝自The New WorldWide Entertainment TV Media Inc.YouTube）

▲福斯電視台的記者，在華盛頓特區遭到攻擊。（圖／翻攝自The New WorldWide Entertainment TV Media Inc.YouTube

媒體在這一波示威活動中，也成為受害者之一，CNN一位黑人記者在明尼蘇達州明尼阿波利斯被警方逮捕。警方表示，逮捕原因是CNN團隊沒有聽從警方指揮。挺川普的福斯（Fox）電視台記者，在華盛頓特區遭到民眾攻擊。CNN位在亞特蘭大的總部，也無端遭到攻擊，大門玻璃遭到示威民眾猛砸，還有女記者連線到一半被射胡椒彈。

不過一位前夜店老闆娘爆料，佛洛伊德跟蕭文過去都曾經在她的店裡工作，都是擔任保全的職務，不敢肯定他們是否互相認識，但他們確實碰過面。在美國媒體，各種對於蕭文不利的事件，正在陸續爆料，包括他在從警生涯19年的時間裡，曾經對2名民眾開槍，遭投訴近20次，以及收到2封譴責信。

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