熱血鋼鐵人！里港警徐正山下勤務即衝捐血站　8年捐血819次

▲屏東縣里港分局九如分駐所巡佐徐正山，下勤務台衝捐血站捐血，被稱「熱血鋼鐵人」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從警32年的屏東縣里港警分局九如分駐所巡佐徐正山，無時無刻皆抱持著兢兢業業的精神，為社會治安、交通安全維護付出心力，8年前起捐血救人，近日更榮獲衛生福利部頒發獎狀，表揚其熱心社會公益，捐血濟助，關懷生命善行。

徐巡佐從警後，看盡人生百態、悲歡離合，因此，於8年前便開始萌生捐血助人的想法，心想讓健康的身體能夠發揮更大的價值，將這份福氣延續和傳遞給需要的人，透過捐血，救助需要幫忙的傷病患，就此培養起定期捐血的習慣，平均每半個月都會到屏東捐血站報到，每次固定捐500cc，8年下來已累積多達819次、分離術捐血計650單位。

8年捐血生涯中，令其印象最深刻的經驗是，因平時勤業務忙碌，且勤餘休息時間不固定，無法配合捐血站上班時間，故時常利用凌晨4-8時深夜勤下班之後，直衝捐血站捐血，堪稱「熱血鋼鐵人」，精神令人佩服。

分局長楊龍祥表示，捐血一袋，救人一命，勝造七級浮屠，徐員長期利用勤餘時間，默默耕耘，捐血助人，義行可風，實可堪稱全體同仁之表率，另外定期捐血，除可預防心血管疾病發生之外，亦有益於免疫力之提升，助人之同時，也使自己之身心靈獲得昇華，呼籲員警踴躍加入捐血救人行列。

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