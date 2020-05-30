榮總高雄院長答不出「停車位」　蘇貞昌當眾人面前「電爆他」

▲行政院長蘇貞昌視察榮總高雄分院工程進度。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌30日中午到高雄榮民總醫院屏東分院視察工程進度時，詢問高雄榮總院長林曜祥有關醫院多少個停車位時，不滿林曜祥以「大概」做回答，數度說重話，並表示未來還要下來看，「不要被我問倒」。楊曜祥事後則表示，「感謝院長的教育，告訴我們要做什麼」。

▲▼蘇揆視察高雄榮總院屏東分院工程、大合照。

蘇貞昌視察高雄榮總分院時，在院長林曜祥簡報後詢問，「地下只有兩層停車位？你不用看那邊（指簡報）」，林答「大概五百多個」；蘇說「怎麼會大概，這個都計畫好的，幾個？」林尷尬回答「報告院長，不清楚」。

蘇貞昌接著說，「我任命你作院長時，除了耳鼻喉科專門，你還說行政能力強哦，現在我一考你連幾個停車位都搞不清楚！」蘇再問「醫院未來有多少員工、未來有幾床？」林答「1408名員工，1276床」；蘇說，「這麼多員工、病人，陪病的探病，678個停車位，怎麼算充足？」

林要繼續還有二期工程時，蘇打斷林說話；蘇說「等你未來！剛才簡報說，一啟用馬上就能使用」。林回說，屏東分院有兩個院區，大武院區實際急性一般病床開設600多床。龍泉院區以長照為主，大武院區沒有那麼多床，是兩個院區合併起來有1276床。

蘇說，他載媽媽去台大看病時，停車一位難求；屏東醫院的長照大樓，當初設計地下只有1樓停車位，連員工都不夠用，不要再說還有住院、探病的人。

蘇繼續問林，「屏東大武分院總樓板面積，剛才簡報沒說幾層，總共有幾層？」林答「地上9層」。蘇說，「我故意考你，怕你連地上9層都不知道，院長告訴你，同樣是院長，我是很嚴格的，我出手很重、又很快」。

蘇貞昌說，他曾在院會提到「人出生在什麼家庭，富有、貧窮是命，人生在一個國家什麼地方不應該不平等，我要用中央資源幫助屏東，把屏東醫療資源撐起來」。現在規畫停車空間不足，希望能增加停車場，讓大樓後年底完成時，停車位充足。

蘇最後說「我會再來看，希望我再來看時，你不要再被我問倒，我就是這樣的院長，希望你把院長這樣當，多加油！」。

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