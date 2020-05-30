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電子煙危害防制自治條例三讀通過　嘉市禁賣及提供未滿18歲青少年

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▲嘉義市電子煙危害防制自治條例三讀通過，府會合作力抗電子煙侵害市民健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市電子煙危害防制自治條例三讀通過 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市電子煙危害防制自治條例草案，於市議會三讀通過，成為全國第三個三讀通過的縣市，該案市府會具有高度共識，促成自治條例順利通過，以杜絕電子煙對國人健康的危害。

衛生局局長張耀懋表示，本自治條例制定重點包含未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相關器物；任何人不得提供電子煙給未滿18歲者，違者最高可罰新臺幣10萬元；設置禁菸(煙)標示之場所也全面禁止吸食或攜帶點燃電子煙之行為，違者最高可罰1萬元；另不得販賣、廣告電子煙或相關器物，違者最高可罰新臺幣10萬元並命其歇業，該自治條例將於公布後6個月正式實施，提醒市民應配合遵守，共同守護嘉園健康。

為了防制新興商品的危害，嘉義市制定該自治條例以填補菸害防制法修法前之空窗期，同時也響應了今年531世界無菸日主題「保護年輕族群免於菸商操控並預防他們使用菸品與尼古丁商品」，新興菸品(電子煙、加熱式菸品)正利用各種設計新潮酷炫、電子產品、口味來引誘兒童、青少年、消費者嘗試，嚴重危害市民的健康、社會經濟、教育等層面，嘉義市除了通過自治條例，並從宣導及稽查雙管齊下，凝聚民眾對抗新興菸品入侵校園及成長環境的共識，達成菸害防制作為。

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