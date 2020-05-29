合法吸菸年齡改為20歲！菸害防治法修法草案出爐　電子煙以「類菸品」擴大納管

▲菸害防治法修正草案出爐。（圖／取自免費圖庫pxfuel）

記者洪巧藍／台北報導

國內菸害防治法已經13年未修，已經有多處和現在情況不符，國民健康署今（29）日預告菸害防治法修正草案，內容包含合法吸菸年齡上修至20歲、電子煙等新興菸品則以「類菸品」納管，明文禁止類菸品之製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，以杜絕電子煙及其他類菸品對於國民健康之危害。

國健署長王英偉表示，國內吸菸行為調查發現青少年紙菸吸菸十年來首見上升，電子煙更增加五成，有超過82%吸菸者在20歲之前就開始吸菸，20歲之前大腦仍在邁向成熟階段，容易受到尼古丁成癮影響；依美國研究顯示，禁菸年齡延後，成癮的機率變小，美國已經在去年12月立法提高禁止吸菸年齡到21歲，新加坡、泰國分別也提高至21歲和20歲；國內在本次修法將吸菸禁止年齡提高至20歲。

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近年來，國際上陸續推出之新興菸品或使人模仿菸品使用之類菸品（如:電子煙），尚未明定管理機制。此類產品，或因具有新奇感，或因含有各式口味之添加物，或因免於課徵相關稅捐，而具有價格競爭力，已逐漸以各種管道，進入國內消費者手中。

國際間已發生多起電子煙造成肺傷害致死案例，2019年世界衛生組織建議，應從嚴禁止或限制電子煙之製造、輸入、販賣、展示及使用；美國麻州、密西根州、舊金山州、紐約州、加州、及南韓、印度亦已陸續立法禁止電子煙。

該修正草案特增列類菸品之定義，並明文禁止類菸品之製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，以杜絕電子煙及其他類菸品對於國民健康之危害；且祭出重罰，最重可處1千萬元至五千萬元罰款。

王英偉表示，國內參考國際趨勢進行相關管制，國際是用新興菸品，我們則是使用「類菸品」進行涵蓋，未來如果還有其他類似菸品出現在市面就可以納管，不用每次都修法。

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