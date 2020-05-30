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卜卦台灣下半年運勢「凡事不吉」！命理師樂觀提點：可順利平安

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▲▼疫情　戴口罩　搭乘大眾運輸工具　捷運　鬆綁 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情陰影籠罩全球，台灣民眾也紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020上半年相當不平靜，新冠肺炎、黑鷹失事、劉真逝世、錢櫃大火，一件件都讓人痛心不已。命理鳥卦算命師王馨怡日前用天上聖母卦算台灣下半年運勢，直呼接下來正是命運中的難關，就像行船遇到沙灘，會產生進退不得的狀況，但這樣的情形要當成一種考驗，積極去克服困難。

王馨怡用天上聖母卦卜出第十三籤丙子，籤詩部分是「命內正逢羅孛（凶星、掃把星之意）關，用盡心機總未休，作福問神難得過，恰是行船上高灘（擱淺之意）」，籤上則是「三藏被紅孩兒燒」，和「撐度伯行船遇太歲」的故事。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／鳥卦師王馨怡提供）

▲鳥卦師算台灣下半年運勢，這支籤基本上凡事不吉。（圖／鳥卦師王馨怡提供）

王馨怡指出，下半年正是命運中的難關，「這種情形就好像是行船遇到沙灘，是進退不得，當做是一種考驗，應該積極克服困難。」她提醒老年人要特別小心，防火、水、失、虧本。

另外，她認為下半年還有疫病，人心不安外加炎炎夏天煩惱多，「炫耀成就會招惹麻煩，以不變應萬變，不要衝動，靜待時機，大家一樣出門在外保持距離、注意安全，千萬不要有鬆懈的心。」最後王馨怡也說，「家裡或左鄰右舍注意一下電火，多一份注意，少一些擔心，把一切傷害減到最低。」

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