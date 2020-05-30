新娘「露背紅色婚紗」秒殺全場！一轉身...賓客全驚呆：根本女神級

▲新娘一襲紅色露背禮服成為全場焦點。（圖／翻攝自每日頭條）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸網路一名「背殺新娘」近來爆紅，只見這名新娘現身婚禮時，身穿紅色的貼身露背禮服，立即秒殺全場賓客，就連拍攝者也被她深深吸引，「光從後面看就知道是個大美女」，正當大家讚嘆新娘是位「背影殺手」之時，此時新娘一轉身，其驚人的容貌竟讓所有賓客都嚇呆了。

▲這美背秒殺全場。（圖／翻攝自每日頭條）

綜合陸媒報導，從照片上可見，新娘穿著紅色露背禮服，將皮膚襯托得更白皙，後背靠著一些鍊子點綴，完美展現背部線條，身材玲瓏有緻，優雅又不失大方，一出場即成為全場的焦點，吸引在場所有人的目光。正當大家期待新娘的正面時，此時新娘一轉身，所有人都驚呆了，新娘不只背影迷人，臉蛋更是讓人驚豔，顏值爆表的她，長相完全不輸給明星。

▲新娘轉過身後更加的讓人驚豔，顏值簡直爆表。（圖／翻攝自每日頭條）

許多網友看到後紛紛驚呼「根本是最美新娘」，「這顏值可說是真正的女神級別，要氣質有氣質，要身材有身材，有顏值有顏值，見識就是完美了」、「能夠娶到這樣的老婆，新郎上輩子一定拯救銀河系」、「能夠娶到這樣漂亮的新娘肯定也不是一般人，一般人怎麼能夠娶得起呢？」