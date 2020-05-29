通姦除罪化「衝擊價值思維」！　聲請釋憲法官：人類情感不能用刑罰逼迫

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

司法院大法官29日作出解釋，《刑法》239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化，並且從即日起失效。對此，釋憲聲請人之一、台北地院法官林孟皇回應，這次大法官宣告通姦罪違憲，最大贏家應該是理性的公民，「大法官用實際的審判作為，做成了終局解釋，不僅引領、改變了台灣社會，也讓我們從家父長制、刑罰萬能的迷思中走出來。」

「正如我在憲法法庭言詞辯論時所說的，通姦罪源自於『家父長制』思維。」林孟皇認為，立法者希望藉由《刑法》的威嚇、懲罰所生痛苦，阻止婚外性行為對於婚姻關係的傷害，結果卻是對個案中的人際關係有害無益，甚至導致夫妻離婚。

林孟皇表示，大法官宣告通姦罪違憲，意味通姦罪除罪化了，這勢必衝擊很多人的價值思維，「我要強調的是，除罪化不代表認可或鼓勵婚外性行為，也不是否定家庭或婚姻，而是人類情感的尊重與體認，必須發自內心，不能用刑罰逼迫。」

對於這次的釋憲結果，林孟皇說，這並不意味配偶今後可以肆無忌憚的發生婚外情，因為還有社會輿論的制裁及民事的損害賠償，民眾其實無庸過慮，「我們每一位公民都該深思及學習的，是自己的情感與婚姻得靠自己經營。」