大學狼師性侵「妻子竟告通姦」　法官判決超傻眼！受害女學生要賠30萬

▲《刑法》通姦罪目的是保護婚姻及家庭的圓滿，但也經常成為逼迫弱勢者的手段。示意照片非當事人，由模特兒心奈模擬演出。（圖／鏡週刊提供）

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《刑法》通姦罪目的是保護婚姻及家庭的圓滿，但也經常成為逼迫弱勢者的手段，3年前的司法改革國是會議中提曾提到，有女學生與狼師上床後，遭師母控告通姦，最後賠30萬收場，另有人權律師之稱的已婚律師黃致豪，也曾被控約砲後，傳出曾暗示對方，他的妻子可以提告通姦罪，讓對方不敢張揚。

2017年時，司改國是會議第5分組，即曾決議建議廢止通姦罪，當時的會議委員認為，通姦罪在過去性別平權意識尚未發展、台灣性平法制多有缺漏的年代，具保護弱勢配偶功能，但我國目前已有《家庭暴力防治法》與《性侵害防治法》，且在《民法》中，關於夫妻財產制、離婚有責與破綻主義、子女監護，都已符合性別主流化標準，不必再以《刑法》第239條的通姦罪來規範夫妻關係。

此外，關於通姦罪的提告，依據《刑事訴訟法》第239條的但書規定，如果配偶與配偶以外的第三者性交後，二人在遭提告通姦後，事後可以單獨對配偶撤告，對第三者繼續告到底，此時第三者形成弱勢，在對方夫妻的聯手下，幾乎難逃被判有罪的命運。

3年前的司改國是會議中，委員紀惠容即舉例，曾有大學狼師性侵女學生，狼師的妻子知道，馬上告女學生與狼師通姦，最後女學生還要賠償30萬元，而狼師的妻子對丈夫撤告，狼師根本沒被處罰，當時的分組會議通過除罪化決議，建議廢止通姦罪，若無法立即除罪，應刪除《刑事訴訟法》但書規定，要撤告就一起撤，避免只對配偶撤告，小三或小王仍須受刑罰追訴。

此外，曾替捷運殺人犯鄭捷及小燈泡命案被告王景玉辯護的律師黃致豪，遭女子指控利用臉書約砲，且對她說做愛完內射，可以改善經痛，還傳出他以會被老婆告通姦為由，暗示女子不要張揚，當時傳出黃致豪以通姦罪的相關法律當護身符，在法界引發熱烈討論，黃致豪否認指控，但隨後請辭台北律師公會理事職務。



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